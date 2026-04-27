Leticia Calderon se quiebra al hablar de inesperada muerte de muy querida y famosa actriz: “Es una pena”

La noticia de la muerte de la actriz Karina Duprez ha dejado un anuncio irreparable en el medio artístico, donde varios actores y actrices se han sumado a darle el adiós a la también directora. Una de ellas fue Leticia Calderón, quien, entre voz entrecortada, se vio afectada por el fallecimiento de la mujer de 76 años de edad.

Calderón acudió a la ceremonia que organizó Magda Karina, hija de Duprez, para que amigos y familiares se despierten de ella. En el lugar, Leticia no pudo hablar mucho al respecto, ya que dejó ver la tristeza y afectada que le había dejado el fallecimiento de su amiga.

Hija de Karina Duprez despide a su madre con este mensaje en redes. / Foto: Facebook/Karina Ancira.

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¿Qué dijo Leticia Calderon sobre la muerte de Karina Duprez?

Durante la ceremonia para despedir a Karina Duprez, la actriz Leticia Calderón, quien era amiga de la productora, habló con la prensa sobre el fallecimiento de la intérprete de ‘Rosa Salvaje’, pero no pudo decir mucho, ya que el sentimiento le ganó.

Con voz entrecortada dijo:

“Era mi compañera del cigarrillo. Tuve oportunidad de verla en el hospital y tuve oportunidad de despedirme de ella. Y ya”. Leticia Calderón.

Leticia Calderón confesó que contó con la amistad de Karina Duprez.

“Puedo decir que conté con su amistad (…) Es una pena, es una pena ya no poderla ver” Leticia Calderón.

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¿Quién fue y cuál fue la trayectoria de Karina Duprez?

Karina Duprez falleció el 22 de abril, un día después de la muerte del actor Ricardo de Pascual; tuvo una destacada y larga trayectoria en telenovelas. Tanto como productora como actriz, estuvo en diferentes proyectos que dejaron un recuerdo memorable entre el público.

Dentro de sus papeles más destacados e inolvidables se encuentran ‘Salvaje’ y ‘La fuerza del amor’. En la primera producción compartió set al lado de Verónica Castro y Guillermo Capetillo, mientras que en la otra Alfredo Adame y Gabriela Hassel.

Otro de los proyectos televisivos en los que Karina Duprez estuvo presente fue en:



La venganza

El cristal empañado

Los miserables

Vivir enamorada

Juana Iris.

Karina Duprez participó en varias telenovelas como actriz y productora. / Foto: Redes sociales.

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¿De qué murió Karina Duprez?

Hasta el momento no hay información sobre las causas de la muerte de Karina Duprez, quien inesperadamente dejó este mundo a la edad de 79 años de edad.

La familia de la actriz y productora no ha dado a conocer de qué murió Karina Duprez, ya que no se reveló si tenía alguna enfermedad o complicación.

En el caso de Ricardo de Pascual, quien murió el 21 de abril, un día antes que la actriz, se reveló que falleció a causa de problemas de salud derivados de EPOC.