Leticia Calderón víctima de estafa como Sandra Echeverría, ¡la actriz suelta quién le robó su dinero!

La actriz Leticia Calderón reveló que fue víctima de fraude, su caso se suma al de Sandra Echeverría. ¿El modus operandi? Un esquema tipo Ponzi, estafa en la cual los involucrados consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido.

Hace poco, Sandra Echeverría dio a conocer que fue afectada por un fraude financiero millonario relacionado con la empresa MetaXchange Capital, en la que invirtió su dinero bajo la promesa de altos rendimientos. Ahora, Leticia Calderón confesó que también cayó en un fraude muy similar.

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Sandra Echeverría / Redes sociales

¿Cómo estafaron a Leticia Calderón?

La actriz Leticia Calderón relató que todo comenzó con alguien de absoluta confianza. Según contó, el presunto fraude llegó a su vida a través del papá de una amiga de sus hijos, quien le ofreció invertir en lo que parecía ser una casa de bolsa formal.

“Todo pintaba que me iba a dar un poco más de intereses, parecía un banco… y no, se robó todo mi dinero”, confesó. Leticia Calderón

La actriz explicó, en entrevista a “De primera mano”, que confió por la cercanía: convivían en fiestas, celebraciones y reuniones familiares con sus hijos.

“Uno confía… crecimos juntos, Año Nuevo, Navidad… sabiendo que he trabajado toda mi vida, que he ahorrado para mis hijos… me pareció muy poca madre” Leticia Calderón

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Leticia Calderón / Instagram: @miamorsintiempo

¿Quién estafó a Leticia Calderón?

Leticia Calderón contó que los responsables serían Eduardo Zayas y Santiago León, a quienes señaló directamente como parte de este fraude que habría afectado a varias personas. Pero estas personas huyeron con el dinero de varios clientes.

“Obviamente no, huyó este señor, porque no solo a mí fue como a 10 o 15 personas”, reveló, dejando ver que no se trató de un caso aislado.

Hasta el momento, según lo dicho por la actriz, los presuntos responsables se encuentran prófugos, mientras que varias de las víctimas ya estarían tomando acciones legales para intentar recuperar su dinero y hacer justicia, pero no es una garantía recuperar el dinero.

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Leticia Calderón sufre estafa perdió sus ahorros y revela que los responsables huyeron. / Captura de pantalla

¿Cuánto dinero perdió Leticia Calderón tras la estafa?

Aunque, Leticia Calderón prefirió no revelar la cifra exacta, dejó claro que la pérdida fue fuerte. La reportera preguntó si fue alrededor de 300 mil pesos; Calderón respondió que perdió mucho más.

“No, fue mucho dinero… no diré la cantidad, pero fue mucho más”, confesó. También explicó que este hecho ocurrió tiempo atrás, pero sigue siendo un tema que le da coraje.

La actriz no ocultó su indignación: “Yo he trabajado desde los 14 años y es muy triste que llegue gente así y te robe el trabajo de muchos años”

Además, aprovechó para desmentir la idea de que todos los artistas tienen grandes fortunas: “Creen que somos millonarios, la única diferencia es que salimos en la tele. La pandemia nos pegó mucho, pagamos renta, luz, a veces hay trabajo y a veces no. Los artistas en la Ciudad de México no somos millonarios”, finalizó.

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