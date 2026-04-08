Sandra Echeverría revela crisis de salud tras años estable; lanza importante mensaje: “Tuve una recaída”

Sandra Echeverría sorprendió a sus seguidores al compartir un tema personal de salud a través de sus redes sociales. Fue mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde reveló que padece una condición que, según contó, la llevó recientemente a enfrentar una recaída luego de varios años sin síntomas. ¿Cuál es la enfermedad que padece? Aquí te contamos todos los detalles.

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Sandra Echeverría / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece Sandra Echeverría y qué dijo sobre su recaída?

En su video de Instagram, Sandra Echeverría explicó que el episodio ocurrió de manera repentina y que estuvo relacionado con factores emocionales, al tratarse de una recaída por síndrome de colon irritable.

“El día de ayer tuve una recaída, llevaba yo años de no tener una y bueno, es de repente la ansiedad, el estrés, todas las emociones que de repente se acumulan y que no se sacan y pum, el cuerpo te da pues una señal de que tienes que bajarle dos rayitas a la vida” Sandra Echeverría

Al compartir esta experiencia, la actriz también, decidió compartir algunos consejos basados en lo que a ella le ha funcionado.

“Número uno, baja el ritmo, descansa, respira, evita estrés, tu cuerpo está sensible y necesita recuperarse… Come simple, arroz, plátano, caldo de pollo, alimentos bajos en fermentables, evita café, lácteos, grasa, picantes, crudos”. Sandra Echeverría

También en el mismo video hizo énfasis que la hidratación es importante, recomendando consumo principalmente de agua, además de sueros e infusiones de manzanilla o menta.

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Sandra Echeverría / Redes sociales

¿Qué es el síndrome de colon irritable y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con el portal web Mayo Clinic, el síndrome de colon irritable, padecimiento de Sandra Echeverría, es un trastorno común que afecta el estómago y los intestinos, los cuales forman parte del tracto gastrointestinal. Se trata de una afección crónica que requiere manejo a largo plazo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran;



Dolor

abdominal,

calambres,

distensión,

gases,

así como episodios de diarrea o estreñimiento, que pueden presentarse de forma alternada.

También pueden existir cambios en la apariencia de las heces y en la frecuencia de evacuación. La institución médica señala que, aunque algunas personas presentan síntomas leves que pueden controlarse con cambios en la alimentación y el estilo de vida, otras pueden requerir tratamiento con medicamentos y acompañamiento médico. Asimismo, destaca que esta condición no provoca cambios en el tejido intestinal ni incrementa el riesgo de cáncer colorrectal.

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síndrome de colon irritable / Wikimedia Commons

¿Qué otras recomendaciones dio Sandra Echeverría para controlar el síndrome de colon irritable?

Durante su video, Sandra Echeverría compartió una lista de acciones que, según explicó, le ayudan a sobrellevar las recaídas. Además de la alimentación y el descanso, mencionó el uso de medicamentos previamente recetados:

“Usa lo que ya sabes que te ayuda, medicinas que de repente te recetan y te sirven, hipergastre es una de ellas, BioComplete 3D, Dr. Gonry, en fin”. Sandra Echeverría

Además, subrayó la importancia de acudir con un especialista en caso de que los síntomas se agraven:

“Si estás muy grave llama obviamente al médico”. Sandra Echeverría

Otro de los puntos que abordó fue el manejo emocional durante estos episodios. La actriz pidió evitar pensamientos negativos que puedan incrementar la ansiedad:

“No entres en ansiedad y pensar de ‘ah, ya valió, ya nunca más voy a estar bien’. No, es simplemente una recaída, no pasa nada, dale tiempo a tu cuerpo a recuperarse y ya va a estar entero”. Sandra Echeverría

Hasta el momento, la actriz no ha dado más detalles sobre su estado actual de salud y no reveló si necesitó una intervención clínica; sin embargo, su publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

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