¿Maribel Guardia tiene Covid-19? Actriz causa preocupación al revelar: “Salí sin aire de trabajar”

Maribel Guardia encendió las alarmas tras confesar que no ha estado bien de salud. Tras una función reciente de ‘Perfume de Gardenia’, dijo haber tenido problemas para respirar, desatando así toda una ola de preocupación en redes sociales. Te contamos todo lo que se sabe.

Maribel Guardia / Redes sociales

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¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su estado de salud actual?

Hace unas horas, Maribel Guardia compartió un video tras bambalinas de ‘Perfume de Gardenia’. En el material, se puede ver un encuentro con Laura Flores, a quien le cuenta detalles sobre su estado de salud. Momentos antes de ver a su colega, Maribel menciona que le fue muy bien en la función, pese a los problemas para respirar que tuvo: “Es que me falta el oxígeno”, manifestó.

Posteriormente, le platica a Laura que actualmente está consumiendo medicamentos para mejorar su salud: “Con antibióticos, de todo. Yo con antibiótico en la nalga porque, si me lo tomo, me enfermo de la panza”, relató.

En respuesta, Flores resalta que varios de sus compañeros también han presentado problemas médicos, por lo que les recomendó cuidarse mucho. Maribel le agradeció mucho su consejo y dijo que ya había visto al médico recientemente.

“Sí, claro (fui al médico). Hace media hora me inyectó mi marido”. Maribel Guardia

Sus declaraciones no solo alarmaron a sus fans, sino que también fueron el inicio de muchas especulaciones. Y es que ha circulado la versión de que la famosa tendría Covid-19. Se dice que, supuestamente, muchos actores que forman parte de ‘Perfume de Gardenia’ también habrían contraído este virus. No obstante, esto no ha sido confirmado.

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¿Por qué Maribel Guardia se enfermó en ‘Perfume de Gardenia’?

Todo parece indicar que Maribel Guardia se contagió de una enfermedad respiratoria durante las funciones de ‘Perfume de Gardenia’. Y es que, cuando la actriz se aleja de la cámara, el que graba señaló que Laura Flores había sido de las pocas integrantes de la obra que todavía “estaba sana”.

Ante esto, Flores admite que ella fue la primera en haberse enfermado y, aparentemente, contagió a los demás. Según su testimonio, hace un mes tuvo hasta problemas con su voz. Aunque no dio muchos detalles, mencionó que había logrado curarse y se dijo apenada por la situación.

“Yo fui la que empezó enferma hace un mes, aquí en los ensayos. Yo estaba súper mal. No tenía voz y yo me curé igual, con antibióticos, un montón de cosas, pero me da mucha pena por mis compañeros. No debería ser así. Maribel nunca va a dejar una función, es impresionante, es una guerrera”, resaltó.

Hasta el momento, Maribel no ha dado más detalles sobre su estado médico. No obstante, todo indica que ya se está recuperando con ayuda de medicamentos.

Laura Flores / Redes sociales

¿Qué ha pasado en el pleito entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón?

En redes sociales, también se comenzó a decir que la salud de Maribel Guardia se ha mermado debido al estrés causado por sus problemas con Imelda Tuñón. Recordemos que, desde 2025, ha tenido pleitos legales con su exnuera por temas relacionados con el testamento de Julián Figueroa y su nieto.

Imelda sostiene que el menor “odia” a su abuela por haberlo “separado” de ella a inicios del año pasado. También afirma que el testamento de Julián, hijo de Maribel, habría sido alterado.

Lo último que se supo fue que, presuntamente, Maribel habría desistido en el supuesto proceso legal que comenzó para obtener la custodia de su nieto. El periodista Gustavo Adolfo Infante hasta mostró un documento que lo comprobaría. La también cantante no ha hecho comentarios sobre este asunto.

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