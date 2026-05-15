Yolanda Andrade revela la otra dolorosa enfermedad que padece: Esta es la verdad detrás de su salud

La salud de Yolanda Andrade vuelve a generar preocupación entre sus seguidores. Luego de hablar públicamente sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y el aneurisma cerebral que le fue diagnosticado hace algunos años, la conductora sorprendió al sincerarse sobre otra enfermedad que afecta fuertemente su calidad de vida y que, según especialistas, provoca dolores extremos.

Mira: Yolanda Andrade reaparece irreconocible; lanza mensaje tras preocupar por su salud por su fractura de costilla

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué dolorosa enfermedad reveló Yolanda Andrade y por qué causa tanto dolor?

A través de redes sociales, Yolanda Andrade compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral. Aunque en otras ocasiones había mencionado que atravesaba por “Dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura”, ahora decidió hablar con mayor claridad sobre el padecimiento que enfrenta diariamente y que le provoca intensos episodios de dolor físico.

La conductora explicó que padece neuralgia del trigémino, una enfermedad considerada por muchos especialistas como una de las más dolorosas que existen. La famosa hizo la revelación mientras compartía un video donde se hablaba sobre distintas enfermedades relacionadas con dolores físicos severos.

“Neuralgia del trigémino es lo que yo tengo” Yolanda Andrade

Lee: ¿Yolanda Andrade tiene una costilla rota? Mayte Lascurain hace preocupante revelación sobre su estado de salud

Yolanda Andrade padece neuralgia del trigémino

¿Qué es la neuralgia del trigémino, la dolorosa enfermedad que padece Yolanda Andrade?

Según Mayo Clinic, la neuralgia del trigémino es un trastorno crónico que afecta el nervio trigémino (el nervio que transmite la sensibilidad de la cara al cerebro) y provoca episodios de dolor facial intenso.

Este padecimiento se caracteriza por causar dolor repentino, severo y punzante, que muchas veces se describe como una descarga eléctrica. Puede presentarse incluso con actividades cotidianas como hablar, comer o tocarse el rostro.

El dolor suele ocurrir en un solo lado de la cara y aparece en episodios breves pero muy intensos, que pueden repetirse muchas veces al día

Este es justo el padecimiento que Yolanda Andrade reveló que enfrenta, lo que explica por qué ha hablado de crisis de dolor tan fuertes en su día a día.

Mira: ¿Yolanda Andrade está embarazada? La conductora termina con los rumores en medio de la enfermedad que tiene

Neuralgia del trigémino

¿Qué otras enfermedades padece Yolanda Andrade? Su historial médico preocupa

La revelación sobre la neuralgia del trigémino se suma a un historial médico complejo que Yolanda Andradee ha compartido poco a poco con el público.

En 2023, la conductora informó que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud. Más adelante, en 2025, confirmó que también vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones musculares.

En aquel momento, Yolanda también habló del impacto emocional de vivir con una enfermedad incurable: “Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente (…) que tiene esta enfermedad degenerativa y es muy triste”, confesó.

Yolanda Andrade / Redes sociales

Además, describió los síntomas que enfrenta en los momentos más difíciles: “Es por picos… a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”.

Incluso dejó claro que su panorama médico es delicado y reconoció que podría partir antes que muchos:

“Quiere decir, médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios” Yolanda Andrade

Sin embargo y contra todo pronóstico, ha vivido días recientes muy positivos, lo que le ha valido una ola de aplausos y mensajes llenos de cariño por parte de su público.

Así se veía Yolanda Andrade en días recientes: