Yolanda Andrade reaparece irreconocible; lanza mensaje tras preocupar por su salud por su fractura de costilla

Yolanda Andrade volvió a dar señales de vida en redes sociales con un video que calmó a sus fans… pero no del todo. Tras rumores, hospitalizaciones y una fractura reciente, su estado de salud sigue dando de qué hablar.

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Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Yolanda Andrade desde 2023?

La salud de Yolanda Andrade ha sido un tema constante desde abril de 2023, cuando sufrió un aneurisma cerebral que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Desde entonces, la conductora ha atravesado múltiples complicaciones médicas que la han obligado a disminuir sus actividades laborales.

Entre los principales síntomas que ha enfrentado se encuentran dificultades para hablar, sensibilidad a la luz, problemas de movilidad y episodios de parálisis facial, lo que ha sido evidente en algunas de sus apariciones públicas.

Durante 2024 y 2025, Yolanda Andrade fue hospitalizada en varias ocasiones tanto en México como en el extranjero, lo que aumentó la preocupación en torno a su estado. Actualmente se sabe que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que provoca que tenga días buenos y otros más complicados.

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Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cómo reapareció Yolanda Andrade y qué mensaje dio a sus fans?

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales y lo hizo de una forma que generó alivio entre sus seguidores, quienes durante semanas han estado pendientes de su estado de salud. La conductora mexicana compartió un video en Instagram donde se le observa en la playa, sonriente, tranquila y cantando, lo que rápidamente se volvió tema de conversación. ¡Irreconocible!

Aunque en el clip únicamente vocaliza la canción y no se le escucha con claridad, lo que más llamó la atención fue su actitud positiva. Pese a los problemas físicos que ha enfrentado en los últimos años, la presentadora dejó ver una versión más relajada y emocionalmente estable.

Al pie del video escribió un mensaje que conmovió profundamente a sus fans:

“Mi vida es hoy. Gracias por todas sus oraciones se las multiplicó de corazón”. Yolanda Andrade

La reaparición de Yolanda Andrade no solo generó alivio entre sus seguidores, sino también una ola de mensajes de apoyo por parte de celebridades del medio artístico.

Figuras como Maribel Guardia, Luz María Zetina, Consuelo Duval y Fabiola Campomanes no dudaron en expresar su cariño públicamente, dejando claro que la conductora continúa siendo una figura muy querida en la industria.

Maribel Guardia escribió: “Bendiciones mi linda Joe Dios contigo”.

Mientras que Luz María Zetina comentó: “Así se vive la vida mi Joe adorada”.

Para muchos, el video significó un respiro en medio de semanas cargadas de rumores, noticias preocupantes e incluso versiones falsas sobre su fallecimiento, mismas que la conductora ha tenido que desmentir en distintas ocasiones.

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¿Por qué volvió a preocupar la salud de Yolanda Andrade tras su reciente aparición?

A pesar de la tranquilidad que transmitió en su reciente video, la salud de Yolanda Andrade volvió a encender las alarmas debido a información que circuló días antes sobre una fractura de costilla.

La conductora fue vista recientemente en el concierto de Pandora y Flans en Toluca, donde asistió apoyada con un bastón y acompañada por personas cercanas. Su movilidad limitada llamó la atención de inmediato.

La situación fue confirmada por Mayte Lascurain, quien reveló que Yolanda Andrade acudió al evento con molestias debido a una costilla rota. Según explicó, la conductora no pudo acercarse a las primeras filas precisamente por el dolor que presentaba.

Hasta ahora no se han dado detalles sobre cómo ocurrió la fractura, lo que ha incrementado la preocupación entre sus fans. Sin embargo, lo que más destacó de ese momento fue que, pese a las dificultades físicas, Yolanda se mostró emocionada por reencontrarse con sus amigas y disfrutar del espectáculo.