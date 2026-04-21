¿Yolanda Andrade está embarazada? La conductora termina con los rumores en medio de la enfermedad que tiene

¿Yolanda Andrade será visitada por la cigüeña? La conductora encendió las alarmas de un posible embarazo, ¿por qué y qué dijo la conductora del programa Montse & Joe? Te contamos todos los detalles.

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Yolanda Andrade reaparece y revela si está embarazada. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade y por qué preocupa su salud?

Yolanda Andrade vive un complicado proceso de salud tras darse a conocer que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una condición que afecta directamente al sistema nervioso. La información ha puesto atención en esta enfermedad poco frecuente, mientras la conductora ha compartido parte de lo que implica vivir con este diagnóstico.

De acuerdo con MedlinePlus, la ELA es una enfermedad que daña las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal encargadas de controlar los movimientos voluntarios de los músculos. Este deterioro provoca una pérdida progresiva de la fuerza muscular y de la coordinación, lo que con el tiempo dificulta realizar actividades cotidianas.

Los síntomas suelen aparecer después de los 50 años, aunque pueden presentarse antes, y que la debilidad puede iniciar en brazos, piernas o en funciones como respirar o deglutir. Conforme avanza, más grupos musculares se ven afectados. También se indica que la ELA no altera los sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el oído o el tacto, y que la mayoría de las personas conserva sus capacidades de pensamiento, aunque en algunos casos puede haber afectaciones en la memoria.

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Yolanda Andrade tiene ELA. / Redes sociales

¿Yolanda Andrade confirma que está embarazada?

Yolanda Andrade acudió al hospital para una revisión médica, que empezaría por en tórax, aunque no dio detalles sobre el chequeo, podría estar relacionado con su enfermedad ELA.

En ese momento, la enfermera le comentó a la conductora: “Vamos a comenzar primero por el tórax, ¿vale?”, a lo que Yolanda Andrade, quién estaba acompañada de su hermana Marilé, respondió: “Sí, señorita, por el tórax, ¿cuál es ese?”.

Además, la enfermera le hizo un cuestionamiento a Andrade, ante lo que la conductora le dijo: “Señorita, puede repetir la pregunta” y el personal médico le preguntó: “¿Tiene alguna probabilidad o sospecha de embarazo?”, y con el humor que la caracteriza, la presentadora de Montse & Joe le afirmó: “Te ganaste un Óscar”.

La conductora no está embarazada, solo se trató de una pregunta de rutina médica que le causó gracia, por lo que Yolanda Andrade no será mamá aunque así lo apuntaban los rumores.

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Yolanda Andrade termina con los rumores de presunto embarazo. / Redes sociales

¿Quién es la pareja actual de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade es una actriz y conductora mexicana confirmó abiertamente que es lesbiana y ha tenido diversas parejas que han sido parte de su vida pública. Hasta el momento la actriz no mantiene una relación con nadie.

La presentadora de Montse & Joe ha tenido relación con:



Montserrat Oliver

Lorena Meritano

Verónica Castro, a quién acusaban de presuntamente hacerle brujería que le provocaría malestares de salud a la conductora, pero estos solo son rumores.

Melissa Galindo.

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