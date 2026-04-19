Actriz de Clase 406 regresa a la actuación y sorprende tras siete años alejada del medio ¡Vuelve con todo!

Una reconocida actriz de telenovelas como Clase 406 y Locura de amor estuvo alejada de la televisión y ahora regresa, ¿qué provocó que decidiera retirarse del medio? Te contamos de quién se trata y por qué se fue.

¿Qué actriz de Clase de 406 se alejó de la televisión y por qué?

Se trata de Francesca Guillén, hija de Alejandro Camacho y Barbara Guillén, quién interpretó a Samsara, la villana de Clase 406. En entrevista con Matilde Obregón, relató que se alejó de los reflectores porque “me habían dejado de brillar los ojos, y sentía que no era requerida para las producciones y que su trabajo era irrelevante.

“Se me caía el corazón de tristeza, porque no entendía nada, porque uno acaba sintiendo que uno no es talentoso, que uno no es requerido, que uno no, que el trabajo de uno es irrelevante, y también es una gran presión, tengo que decirles que (la actuación) es una carrera que exige mucho”. Francesca Guillén.

A la par, resaltó que la actuación no es una profesión “muy bien remunerada. A veces sí ahí de vez en cuando, pero a veces no. Y entonces el tiempo en el que no, que es la mayoría, hay que ver de que te agarras”. Sin embargo, más allá de lo económico dejó de sentirse requerida y esta situación se volvió desgastante y agotadora, por lo que decidió alejarse de la televisión por un tiempo.

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Francesca Guillén retoma su carrera actoral. / Redes sociales

¿Qué hizo Francesca Guillén mientras estaba alejada de la actuación?

Francesca Guillén reveló que estudió Diseño de Interiores cuando se alejó de la actuación, además comenzó a trabajar en las oficinas de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) como auxiliar en las oficinas y desde ahí comenzó a entender otro panorama porque, dijo, “es muy fácil ningunear y señalar y decir: ‘Ustedes a mí me deben y yo los hice’, toda esta arrogancia que, a veces, tenemos los actores y estando ahí te curtes y aprendes distinto”.

“Era un gusto compartido con mi madre, el diseño me gustaba, el interiorismo, estudié Diseño de Interiores y sigo estudiando Arquitectura porque descubrí que es un tema que me apasiona muchísimo, también porque quiero hacer un proyecto ecológico”, dijo la reconocida actriz.

Además, en esta pausa de cuatro años, se dio la oportunidad de pensar y reconsiderar si la actuación era el camino que ella quería, aunque, agregó, que “no estuvo mal” alejarse por ese periodo, porque le hizo bien, también le dio tiempo de extrañar el escenario, pues es algo que “me da una libertad que pocas cosas me dan”.

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Qué pasó con Francesca Guillén, actriz de Clase 406, y por qué regresa a la actuación. / Redes sociales

¿Francesca Guillén regresa a los escenarios?

Francesca Guillén volvió al teatro para participar en la obra Mujeres soñaron con caballos, dirigida por Daniel Veronese, en la puesta en escena también participa Carlo Basabe, Juan Ríos Cantú, Gina Granados, Mónica Jiménez y Víctor Loorns.

La trama gira en torno a tres hermanos y sus respectivas parejas en una reunión familiar que nunca empieza, pero que se llena de tensión sin previo aviso, donde las máscaras se caen y ya no queda nada para sostenerse, pues cada gesto revela un secreto y una violencia silenciosa flotando en el ambiente.

Sobre su regreso, Guillén afirmó estar contenta y volver con otra perspectiva donde la conciencia de lo que no quiere es el punto principal.

“Estoy contenta de retomar con un proyecto así de de mayúsculo y al mismo tiempo retomo ya desde otra perspectiva, desde otra edad, desde otro look, desde otra naturaleza y también desde otra conciencia de lo que no quiero”. Francesca Guillén.

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