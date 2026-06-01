Actor mexicano de telenovelas y su mujer ¡acusados de rateros! Él dice que ella ¡tiene trastorno mental!

En El minuto que cambió mi destino, Yulianna Peniche confirmó que Roberto Tello abusó de su confianza: “Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta, mis regalos, él y su mujer, los 2”.

Itzel Peniche acusa a Roberto Tello de robo / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y cortesía de la actriz

¿Qué dijo Itzel Peniche, hermana de Yulianna Peniche, del presunto robo del actor Roberto Tello?

Al respecto, su hermana Itzel Peniche nos contó el motivo por el que, aparentemente, el actor le robó a la actriz: “Mi hermana se quedó callada por mucho tiempo, y aunque él diga que no pasó, sí sucedió. Tenemos las pruebas. Y no solo eso, el día que dio la cara para regresar los regalos, se puso a llorar y dijo que tenía que apoyar a su mujer (Gabriela Cuevas), porque es cleptómana. O sea, al final es robo y abuso. Eso no se hace”.

Recordemos que en noviembre de 2024, el programa de YouTube El chisme TV dio a conocer que durante la fiesta de cumpleaños de Yulianna, Roberto había robado 5 regalos que le habían dado a la actriz.

“Yulianna se tardó en contarlo por el simple hecho de que le dio pena ajena. Enterarte de que una de las personas cercanas te defraudó es difícil. Él se fue de la fiesta sin despedirse, pero antes de eso, me les acerqué a pedirles que se quedaran otro ratito. En el video se ve que se hicieron locos cuando les pedí eso, porque ya traían los regalos. ¡¿Cómo iba a saber que ya se los habían embolsado?! De pronto se dieron la vuelta y se salieron por otro lado”, añadió la presentadora.

Al reflexionar sobre lo que pasó, Itzel recordó las señales que la alertaron y de las que hizo caso omiso. “Ahorita que recordé, evidentemente se les notaba el nervio en la cara. La mujer traía una bolsota grandota y ahí metió todo. Solo que al salir se lo pasaban entre chamarras. Es decir, se tomaron su tiempo para planear cada detalle”.

Hizo un llamado a quienes rodean al actor y a su esposa. “Es obvio que a eso se dedican. Es su modus operandi. Muchas veces dejé la bolsa abierta y jamás imaginé que Roberto Tello tenía esas mañas. Según yo, a mí no me faltó nada o no me di cuenta. Lo único que les puedo decir a las personas cercanas a ellos es: ‘Aguas, la maña anda suelta’”.

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Itzel Peniche / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y cortesía de la actriz

¿La relación entre la familia de Yulianna Peniche y Roberto Tello terminó afectada?

La hermana de Yulianna Peniche reveló que el actor les dejó de hablar. “Nos hemos encontrado a Roberto en todos los eventos y se pasa de largo, como si nosotras le debiéramos algo. Él se hace el indignado y nos retiró el saludo (ríe). Así son este tipo de personas. Él roba y parece que nosotras le hicimos algo. Pobrecitos. No sé quién quiera invitarlos a sus casas para que les roben. ¡Qué miedo! El karma viene duro”

Al cuestionarla sobre una posible demanda en contra de Tello, esto dijo: “Es un doble cara y se maneja con bandera de buena onda. No creo que mi hermana lo demande, pero, ojo: Lo admiro por su trayectoria como actor. El tiempo que lo conocí fue divertido y lo quisimos muchísimo. No sé qué esté pasando. Ya ven que mi hermana platicó sobre su ex, ‘Parejita’ López, quien también le debe mucho”.

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Roberto Tello y las hermanas Peniche terminaron su amistad / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y cortesía de la actriz

¿Por qué Itzel Peniche demandará a su exnovio?

En otros temas, Itzel reveló que a ella, su exnovio le robó millones de pesos: “Tomaré acciones legales contra Israel Mejía Nieto. Después de 17 años de relación, nunca creí pasar por esta situación. Durante muchos años le presté dinero. Una cantidad grande con muchos ceros”.

Platicó que su buena fe la llevó a prestarle ciegamente su dinero, al punto de quedarse sin ahorros. “Él se dedicaba a la construcción. Me decía que no tenía para pagarle a sus trabajadores. Creí en él desde el amor y el compromiso que existía entre nosotros. Sin darme cuenta, entregué todos mis ahorros y me falló. No he sido la única. Hay más personas que le prestaron dinero”.

“Esperé 5 años en hablar, por varias razones: En esa época, perdí a mi papá, luego murió mi perrito, me operaron de tumoraciones en los ovarios, incluso estuve a punto de que me diera cáncer. También caché a mi expareja siéndome infiel, y para el colmo, era la pandemia”.

Finalmente, le preguntamos si cree que las Peniche estén saladas, y contestó: “No, solo que traemos muy mala racha. Mi mamá nos educó bien mensas (ríe). Somos buenas personas y confiadas. No se vale el abuso y la burla”.

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Itzel Peniche y su exnovio, Israel Mejía / Francisco Mancera, Alejandro Isunza y cortesía de la actriz

¿Cómo confirmó Yulianna Peniche el presunto robo de Roberto Tello?

“Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta, mis regalos, él y su mujer, los 2. Se llevaron 5 regalos. Se los metieron en la bolsa, los 2 los metieron a la bolsa de la mujer. Me di cuenta, 3 días después, de que me hacen falta regalos de 2 amigos diseñadores, las bolsas decían su nombre”, dijo.

“Vi a la mujer de Tello metiéndose los regalos, pero así sigilosamente. Horrible. Los 2 tapándolo con las chamarras. Muy desagradable. Cuando pasa eso me sentí muy mal, no lo podía creer. Por supuesto le hablé a Roberto y lo confronté. Le dije: ‘Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tú y tu mujer se llevaron mis regalos?’, y me lo negó”, señaló.

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Yulianna Peniche / Mezcalent

¿Cómo reaccionó Roberto Tello a las acusaciones de presunto robo?

“Es su opinión. Yo tengo otra, y bueno, pues la respeto. Es una gran actriz, eso es lo único que puedo decirte y me dio mucho gusto verla ahora en la obra No te vayas sin decir adiós. No tengo nada qué opinar al respecto... No tengo ninguna cosa que decir. Ella tendrá sus razones. Para mí la señora es una gran actriz, vayan a verla a la obra... No tengo ningún motivo para hablar de ella, ninguna opinión, no hay nada que decir”.

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