Músico sale del clóset y termina su matrimonio, amigo famoso sorprende con misteriosa reacción ¿le gusta?

Hace unos meses un exconductor de Sale el sol salió del clóset y su hijo un querido actor, reveló que se enteró por una entrevista. Ahora un caso parecido sale a la luz luego de que el vocalista de la banda Beartooth decidió romper el silencio y declararse abiertamente gay en Instagram, después de pasar más de una década casado con la actriz Fleur Shomo. Mientras ella enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida, un integrante clave de la banda apareció con una reacción que no pasó desapercibida.

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Cantante Caleb Shomo, líder de Beartooth / ig

¿Por qué Caleb Shomo confesó que es gay tras 14 años de matrimonio con Fleur Shomo?

El cantante Caleb Shomo, líder de Beartooth, decidió poner fin a los rumores y hablar de frente sobre su orientación sexual. A través de una publicación en Instagram, explicó que llevaba años enfrentando una lucha interna.

“Ha habido mucha especulación sobre mi vida personal últimamente, y siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte a quienes amo… Soy un hombre orgullosamente gay”, escribió.

El músico de 33 años detalló que durante mucho tiempo reprimió lo que sentía, incluso recurriendo a hábitos destructivos para evitar enfrentarlo. En su mensaje, fue claro al admitir el peso emocional que cargó por años.

“He pasado una década enterrando sentimientos con alcohol… ha sido un camino directo para reconciliarme con mi sexualidad con la esperanza de que eventualmente me lleve a experimentar el amor propio”. Cantante Caleb Shomo

Además, explicó que este proceso personal también impactará su música y su manera de expresarse, dejando claro que busca mostrarse como realmente es, sin filtros ni miedo.

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Comunicado de Caleb Shomo, líder de Beartooth

¿Qué publicó el compañero de banda de Caleb Shomo tras la salida del clóset?

Mientras el mundo reaccionaba a la confesión de Caleb Shomo, un integrante de Beartooth sorprendió con su discreta pero significativa postura.

El músico compartió la declaración completa del cantante en sus historias de Instagram, acompañándola únicamente con un emoji de corazón rojo. Aunque breve, el gesto fue interpretado como una muestra de apoyo total hacia su amigo.

La publicación no tardó en viralizarse, ya que muchos seguidores esperaban una reacción más elaborada o incluso polémica. Sin embargo, el mensaje fue claro: respaldo sin condiciones en un momento clave para el vocalista.

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Integrantes de la banda Beartooth

¿Quién es Caleb Shomo, vocalista de Beartooth?

Caleb Shomo es un cantante, compositor y músico estadounidense conocido por ser el vocalista principal de la banda de rock Beartooth. Nació el 1 de diciembre de 1992 y también formó parte de la agrupación Attack Attack! antes de lanzar su propio proyecto musical, donde se convirtió en la figura central.

Beartooth es una banda de hardcore punk y metalcore originaria de Ohio, Estados Unidos, fundada en 2012 por el propio Caleb Shomo. Desde su inicio, el proyecto destacó porque él componía, grababa y producía gran parte de la música, lo que le dio un sello muy personal y emocional.

La banda de rock ha ganado reconocimiento dentro de la escena rock por sus letras intensas y honestas que hablan de salud mental, adicciones y experiencias personales, posicionándose como una de las propuestas más influyentes del género en los últimos años.