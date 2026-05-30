Actriz mexicana de telenovelas salió del clóset y encontró el amor con una fan 20 años menor: ¡Se casaron!

Una actriz y conductora mexicana, también exintegrante de ¡Cachún cachúm ra ra!, habló abiertamente sobre su orientación sexual hace unos años, para después revelar que encontró el amor en una fan 20 años menor. ¿Cómo fue el momento?

Conductora pierde su peluca en plena transmisión en vivo / Pixabay

¿Quién es la actriz mexicana de ¡Cachún cachún ra ra! que salió del clóset?

Se trata de la actriz Laura Luz y Mary Chelo que, aunque su matrimonio se dio a conocer en 2022, la realidad es que se casaron antes, luego de tres años de noviazgo y más de un año viviendo juntas.

De acuerdo con lo compartido por la actriz, Mary Chelo era admiradora de su trabajo antes de iniciar una relación sentimental, situación que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una sólida historia de amor.

Fue durante una entrevista para el programa De primera mano en 2022 donde Laura Luz decidió hablar sobre la felicidad que siente tras haber hecho pública su orientación sexual:

Ha sido un paso importante. Me siento muy contenta. Tenemos tres años y medio de relación y Mary Chelo es la mujer de mi vida. Ha sido una experiencia extraordinaria conocerla. Laura Luz

La noticia impactó en aquel momento, pues los rumores que habían sobre su sexualidad, se terminaron confirmando.

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Laura Luz se casó con Mary Chelo, fan 20 años menor / TVNotas

¿Cuándo se casó la actriz de ¡Cachún cachún ra ra!, Laura Luz?

La actriz Laura Luz, quien perdió a su madre en 2015, reveló que la diferencia de edad nunca fue un impedimento en su relación, pese a que su esposa es aproximadamente 20 años menor que ella.

La boda se llevó a cabo en 2019 mediante una ceremonia privada en la que únicamente estuvieron presentes familiares y amigos cercanos de la pareja. Entre los invitados destacaron algunas figuras del espectáculo como el actor Plutarco Haza y la periodista Ana María Alvarado.

Durante la misma plática para De primera mano, la actriz comentó que fue difícil contarlo, pero sus papás la apoyaron en su decisión:

Cuando yo me sincero con ellos y ya les digo lo que siento y lo que soy, me encantó que mi papá se me quedó viendo y me dijo ‘Ah, pues ya lo sabía’ y mi mamá también. Siempre su apoyo fue vital. Laura Luz

Pese a la discreción de su relación, con el paso del tiempo la actriz comenzó a mostrarse más abierta respecto a su vida personal y sentimental, compartiendo fotografías y mensajes junto a su esposa a través de redes sociales.

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¿Quién es Laura Luz y en qué telenovelas participó?

La actriz Laura Luz ha participado en diferentes eventos, así como ha formado parte de elencos de varios proyectos televisivos.

A lo largo de su carrera ha participado en numerosas producciones teatrales, además de consolidarse como actriz y conductora en televisión.

Uno de los proyectos que le dio mayor popularidad fue la exitosa serie ¡Cachún Cachún Ra Ra!, donde interpretó al personaje de Olimpia y logró conectar con toda una generación de televidentes.

Con el paso de los años, Laura Luz continuó construyendo una sólida trayectoria dentro del espectáculo mexicano, participando tanto en programas de entretenimiento como en distintas puestas en escena.

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