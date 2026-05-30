¡El susto de Carolina Miranda! Su mamá casi cae en una extorsión telefónica; así es el modus operandi

Carolina Miranda anunció recientemente su compromiso con el músico colombiano Juan Felipe Samper. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues la actriz también reveló que su familia atravesó un momento complicado después de que su mamá fue víctima de un intento de extorsión.

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Carolina Miranda alerta sobre intento de extorsión contra su mamá. / Redes sociales

¿Cómo anunció Carolina Miranda su compromiso con Juan Felipe Samper?

A través de una publicación en redes sociales, donde compartieron una serie de fotografías en donde se ve a la pareja mostrando el anillo y rodeados de rosas. Esto hizo que algunos recordaran que en algún momento Carolina Miranda fue vista dándose tremendo beso con otra actriz. Sin embargo ahora llegará al altar con Juan Felipe Samper.

“Esta es mi persona favorita. En la vida hay quienes llegan a enseñarnos desde la alegría y otros desde lo incómodo.Hay quienes nos desordenan y hay a quienes intentamos moldear a nuestro gusto. Están los que nos alivian y los que sostenemos. Pero tú… tú eres la persona con la que todo encuentra equilibrio”, escribió la actriz y conductora mexicana de 35 años.

Además, Carolina Miranda le dedicó un mensaje romántico a su ahora prometido:

“Porque contigo, lo distinto y lo parecido, el dolor y la alegría, todo cabe y todo se siente seguro. Desde nuestra diferencia y lo improbable de nuestro encuentro. ‘Yo que no creía en la eternidad… Hoy no hay nada que quisiera más’ Decidimos decir que sí. Te amo”. Carolina Miranda.

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¡Ya hay boda! Carolina Miranda confirma su compromiso con Juan Felipe Samper. / Redes sociales

¿Qué le pasó a la mamá de Carolina Miranda?

Durante un encuentro con medios, Carolina Miranda reveló que su mamá, María de Jesús Olvera, estuvo a punto de ser víctima de una extorsión telefónica mientras ella se encontraba trabajando en un foro de grabación. La actriz explicó que no pudo responder de inmediato las llamadas debido a que participaba en una secuencia importante, situación que provocó preocupación en su familia.

“Sí, le tocó a mi mamá justo que la extorsionaran. Yo estaba en un foro grabando y no podía contestar porque estábamos en una secuencia muy importante y la pobre me hizo 40 mil llamadas perdidas en dos horas y ya estaba a punto de depositar en el banco porque en la locura ella escucha como la voz mía y piensa que realmente soy yo”, relató la actriz al hablar sobre el momento que vivió su mamá.

Carolina Miranda explicó que logró responder una de las llamadas antes de que su mamá realizara cualquier depósito y señaló que, después de lo ocurrido, tomaron medidas para evitar situaciones similares en el futuro. La actriz compartió que decidieron establecer una dinámica familiar para confirmar la identidad entre ellas en caso de una emergencia o una llamada sospechosa.

“Entonces alcancé a contestar, gracias a Dios y a partir de ahí dijimos: ‘¿Sabes qué, mamá? Hagamos una palabra clave, o sea, pregúntame algo clave para saber que sí soy yo y si no es extorsión’”, puntualizó Carolina Miranda, actriz de Mujeres asesinas, La señora Acero y Perfil falso.

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Carolina Miranda habla del susto que vivió su mamá. / Redes sociales

¿Qué famosas han sido víctimas de extorsión?

El caso compartido por Carolina Miranda se suma a otros testimonios recientes de famosas que han denunciado intentos de fraude y extorsión telefónica. Una de ellas fue Michelle Rodríguez quien denunció que hackearon a su mamá, Hilda Varela Laurrabaquio, y comenzaron a enviar mensajes pidiendo dinero a sus contactos haciéndose pasar por ella.

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso y pues si saben de alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdenos a pasar la voz”, escribió Michelle Rodríguez al explicar la situación que enfrentó su familia tras el hackeo.

Por su parte, Ana María Alvarado también relató recientemente un intento de extorsión ocurrido dentro de su casa, cuando una empleada doméstica recibió una llamada en la que personas desconocidas utilizaron información privada sobre la conductora y su familia para hacerle creer que atravesaban una emergencia médica. Según explicó, los responsables mantuvieron a la trabajadora en llamada constante mientras le daban instrucciones relacionadas con distintas áreas del domicilio.

“Afortunadamente en lo que estaba con el martillo y desarmador, llegó mi hijo y vio que tenía posicionado el teléfono con la cámara hacia esas puertitas para que ellos le dijeran cómo abrirla. La envolvieron muy bien y no las dejan ni un segundo, les van haciendo plática para que ellas no piensen nada y estar nerviosas. Todavía le dice ‘Ayúdame a abrir porque tu mamá está en una emergencia’ y le dicen ‘No, que no le digas al hijo’. Por fortuna mi hijo frustró el asunto. Este tipo de robo se lo han hecho a muchas personas, es fácil caer”, puntualizó Ana María Alvarado, quien además sigue esperando la liquidación de Maxine Woodside.

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