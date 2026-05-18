Michelle Rodríguez denuncia hackeo a su mamá: así operan estafas con llamadas falsas y robo de cuentas

La actriz y comediante Michelle Rodríguez preocupó a sus seguidores luego de denunciar públicamente que la cuenta de WhatsApp de su mamá fue hackeada por delincuentes que comenzaron a solicitar dinero a nombre de la familia. A través de Instagram, la estrella de 40 y 20 explicó que todo ocurrió tras una llamada telefónica falsa en la que los estafadores se hicieron pasar por empleados de una empresa de paquetería.

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Michelle Rodríguez cayó en trampa de un mitómano / Redes sociales

¿Cuál fue el modus operandi del hackeo con llamada falsa que afectó a la mamá de Michelle Rodríguez?

La actriz y comediante Michelle Rodríguez expuso públicamente un caso de hackeo de WhatsApp y fraude digital que afectó directamente a su familia, encendiendo las alertas entre sus seguidores. Su mamá, Hilda Varela Laurrabaquio, fue víctima de un engaño que permitió a delincuentes tomar el control de su cuenta y utilizarla para pedir dinero a sus contactos.

El incidente ocurrió el domingo 17 de mayo, cuando los estafadores lograron infiltrarse en el teléfono de la señora mediante una estrategia cada vez más común en casos de suplantación de identidad. Después del hackeo, comenzaron a enviar mensajes solicitando transferencias urgentes, indicando depósitos a cuentas de un par de bancos, lo que generó preocupación entre familiares y conocidos.

Michelle Rodríguez no dudó en alzar la voz para advertir sobre este fraude en WhatsApp, dejando claro que el objetivo de los delincuentes es aprovechar la confianza de los contactos para obtener dinero rápidamente.

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá, entonces están mandando mensaje pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex; no hagan caso y pues si saben de alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdenos a pasar la voz” Michelle Rodríguez

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Michelle Rodríguez / Instagram

¿Cómo reaccionó Michelle Rodríguez al hackeo de WhatsApp y a los mensajes que pedían dinero a su nombre?

Todo comienza con una llamada aparentemente inofensiva. Según explicó la actriz, Michelle Rodríguez, los delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de un servicio de paquetería, utilizando un discurso convincente para engañar a su mamá. Este tipo de estrategia busca generar confianza y urgencia, dos factores clave en los fraudes telefónicos.

El siguiente paso del engaño consiste en solicitar un código de verificación enviado por SMS, bajo el pretexto de confirmar una entrega o validar datos. Sin embargo, ese código es en realidad la llave de acceso a la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo.

Una vez que la víctima comparte esa información, los estafadores obtienen el control total y comienzan a enviar mensajes masivos pidiendo dinero, aprovechando la identidad de la persona hackeada.

Michelle Rodríguez también confesó que la situación fue confusa incluso para ellos:

“Estamos intentando tomar cartas en el asunto porque es bastante confuso y complejo”. Michelle Rodríguez

Finalmente Michelle Rodríguez dejó claro que, pese al susto, su familia se encuentra bien pero pide ayuda a sus fans pues asegura la recuperación de la cuenta es compleja:

“Mi mamá está bien, todos estamos bien. Si alguien sabe más de estas cosas, denos una manita porque estamos tratando de resolverlo”. Michelle Rodríguez

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¿Cómo evitar fraudes en WhatsApp y proteger tu cuenta de llamadas engañosas?

Entre las principales recomendaciones para evitar caer en una estafa por hackeo de WhatsApp destacan:



Nunca compartir códigos de verificación SMS , sin importar quién los solicite.

, sin importar quién los solicite. Desconfiar de llamadas de supuestas empresas o servicios de paquetería.

Confirmar cualquier solicitud de dinero mediante otra vía directa .

. Activar la verificación en dos pasos dentro de la aplicación.

dentro de la aplicación. Evitar abrir enlaces sospechosos enviados por números desconocidos.

Una señal clara de alerta es la presión por enviar dinero de inmediato, así como el uso de cuentas bancarias que no están registradas previamente.

Además, los expertos señalan que los delincuentes apelan a la confianza emocional, ya que los mensajes provienen de contactos conocidos, lo que hace más fácil caer en la trampa.