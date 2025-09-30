Michelle Rodríguez ¡tuvo una relación secreta durante 6 años! Su ahora exnovia destapa todos los detalles

Conoce el acuerdo entre Michelle Rodríguez y Luz Aldán para mantener su romance oculto. “Duramos 6 años. Cada uno sale del armario como quiere salir y en el tiempo que lo desea”. Te contamos todo lo que nos reveló Luz de su relación.

Michelle y Luz compartieron una relación sólida en el pasado, etapa en la que incluso coincidieron profesionalmente al trabajar juntas en la obra La estética del crimen. / Archivo TVNotas, IG @luzaldan y @michihart

¿Cómo fue la relación entre Luz Aldán y Michelle Rodríguez?

Anteriormente en TVNotas ya te habíamos contado de la relación que sostenía Michelle Rodríguez con la también actriz Luz Aldán. Siempre mantuvieron el noviazgo en privado, pero ahora Luz aceptó hablar con nosotros sobre ello. “Las relaciones son de 2 y las decisiones se toman en conjunto. Yo jamás me he avergonzado ni de quién soy ni de las personas con las que he estado. En pareja se determina si algo tiene que salir a la luz o no. Hubo como un acuerdo de: ‘Estamos tranquilas así’. No nos quitaba el sueño hablar de ello o no. Estábamos muy a gusto. Fueron 6 años de relación y terminamos hace como 8 o 9".

Ahora Michelle Rodríguez decidió presumir su amor por la cantante Victoria García. Incluso ya le dio un anillo de promesa y hasta planean convertirse en madres. “Yo nunca he querido ser madre con ninguna de mis parejas, pero no fue un tema entre nosotras. A mí nunca me lo dijo. Si ella quiere ser mamá (ahora), me da muchísima felicidad”, señaló Luz.

Actualmente, Michelle Rodríguez está felizmente enamorada de la cantante Victoria García. / Archivo TVNotas, IG @luzaldan y @michihart

¿Cómo ve Luz Aldán la nueva relación de Michelle Rodríguez?

Además, califica de hermoso el proceso que ha llevado su ex, Michelle, para ahora sí hablar públicamente de su relación con Victoria. “Es divino. La manera de abrir al público la sexualidad es muy personal. Cada uno sale del clóset como quiere salir y en el tiempo que lo desea. Me parece hermosa la forma en que lo ha hecho. Es una persona que respeto mucho. Le tengo bastante cariño. Y qué más que alguien que fue tan importante para ti sea feliz y la veas tan contenta contando su relación, abriendo su felicidad con los demás. Yo sé que ella siente lo mismo por mi manera de contar las cosas”.

Sin embargo, se niega a revelar el motivo por el que terminaron y nos dijo que son amigas de redes sociales. “No somos muy cercanos, pero todo ha sido siempre muy amable, muy amoroso. Es una persona que admiro profundamente. Me parece una gran actriz. Siempre nos hemos tirado muy buena onda desde que nos conocimos. Nos tocó trabajar juntas en la serie Somos oro y si nos topamos en un evento nos saludamos, cada quien con nuestras parejas”.

Michelle Rodríguez posando con un vestido amarillo / Instagram

¿Luz Aldán, ex de Michelle Rodríguez, tiene una relación actualmente?

Por su parte, Luz también está feliz en su relación con Diana Díaz. “Ella no era lesbiana. Había sido heterosexual. Esta es su primera relación con una mujer. Ya nos dimos el anillo de compromiso. No nos hemos casado aún, pero llevamos casi 2 años viviendo juntas, como un matrimonio. No tenemos el papel firmado, pero pues ya la presente como mi esposa. En enero o febrero nos vamos a casar”.

Luz se encuentra actualmente promocionando su trabajo en la película Desastre en familia , donde interpreta a “Blanquita”, uno de los personajes principales. Nos contó que llegó a esta cinta por medio de un casting: “Interpreto a una enfermera que es la mano derecha del personaje de Ariel Miramontes. Se vuelve muy cómplices, es chismosa y tiene mucha algarabía”.

Ella lleva más de 20 años de carrera y asegura que lo mejor ha sido conocer tantos personajes nuevos, aunque también reconoce momentos complicados. “La industria es dura. A veces es difícil cubrir ciertos estereotipos. Me ha dado frustración, tristeza y decepción. Todavía no se aceptan ciertos tipos de cuerpos. Cuando me llegan a bajar de algún proyecto por la estatura o el físico, me abrazo y digo: ‘Esto es lo que soy, si les parece y me quieren, adelante, y si no, habrá otro lugar donde me acepten y ahí voy a estar muy feliz’”, concluyó.

