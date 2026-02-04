Michelle Rodríguez vivió una pesadilla con un exnovio mitómano que ¡inventó todo una vida para enamorarla!

Aunque hoy en día, Michelle Rodríguez se encuentra enamorada y en una relación estable con la actriz Victoria García, tuvo otras relaciones y algunas decepciones en su vida amorosa.

Tal es el caso de un antiguo romance con un exnovio mitómano que prácticamente inventó toda una vida para conquistarla. Sus mentiras fueron creciendo tanto que estuvo a punto de mudarse con él a su departamento, hasta que la red de engaños se volvió tan exagerada que comenzó a parecer absurda y despertó sus sospechas al grado que le cachó las mentiras.

“Yo no sé si soy mensa, o tengo empatía crónica”, comentó Michelle Rodríguez en el podcast “Noche de chicas”.

Mira: Michelle Rodríguez y su novia, Victoria García, se preparan para ser madres: “Están viendo tratamientos”

Michelle Rodríguez cayó en trampa de un mitómano / Redes sociales

¿Qué le pasó a Michelle Rodríguez con hombre que la engañó?

Michelle Rodríguez compartió en el podcast “Noche de chicas” uno de sus romances más raros con un mitomano.

“Inventó que era abogado, que vivía de sus rentas y que tenía un hijo de 9 años, que vivía de sus rentas”, confesó Michelle Rodríguez.

Lo que empezó como una relación normal terminó convirtiéndose en una historia digna de película de suspenso para Michelle Rodríguez. La actriz contó que su exnovio no sólo decía pequeñas mentiras, sino que construyó toda una vida falsa para impresionarla.

Según relató, el hombre siempre tenía un drama nuevo que agregar a su historia. Primero le aseguró que era abogado y que trabajaba en su propio despacho. Después le habló de una secretaria llamada Martha y de una boda cancelada. Pero el engaño escaló todavía más.

Un día, le soltó una noticia impactante: supuestamente Martha le había confesado que años atrás había tenido un hijo suyo sin avisarle… y que el niño ya tenía 9 años. Michelle, confundida pero enamorada, le creyó.

Sin embargo, todo se vino abajo cuando la actriz coincidió con la hermana del hombre en una comida. Al platicar, notó algo extraño: la mujer no sabía nada de esas historias.

Fue entonces cuando le dijo la verdad: no existía el despacho, no era abogado, no había exnovia… y mucho menos un hijo. Prácticamente todo lo que le había contado era inventado.

Mira: Michelle Rodríguez ¡tuvo una relación secreta durante 6 años! Su ahora exnovia destapa todos los detalles

Michelle Rodríguez cayó en trampa de un mitómano / Redes sociales

Michelle Rodríguez revela cómo descubrió las mentiras de su exnovio

Michelle Rodríguez confesó que, en una ocasión, mientras platicaba con la hermana de su entonces novio, ella le comentó que le gustaba verlo con ella porque notaba que le hacía bien. Sin embargo, cuando Michelle empezó a mencionar las historias que él le había contado sobre su vida, la mujer se mostró confundida. Fue en ese momento cuando descubrió que nada de eso era cierto y que prácticamente todo lo que le había dicho eran mentiras.

“La hermana tenía la cara desencajada y le digo: Y me dice: ‘No es cierto’. Y le dije: ‘¿Y lo del niño?’. Y me responde: ‘¿Cuál niño?’. Ya en terapia lo conté y me dijeron: ‘Esto es mitomanía, corre’. Y yo dije: ‘No, quizá él se da cuenta de que yo soy buena persona y va a cambiar por mí’. Y me dicen: ‘No, Mich, no sabes a dónde te puede llevar o en qué problema te puede meter”.

Mira: Michelle Rodríguez defiende a Dunia Alexandra, tras reportar que Netflix la despidió por su peso

Michelle Rodríguez / Archivo TVNotas

Michelle Rodríguez revela cómo logró alejarse de su exnovio mitómano

Michelle Rodríguez aseguró que, cuando finalmente se dio cuenta de que todo era mentira, prefirió no confrontarlo por recomendación de su psicólogo, quien le aconsejó evitar cualquier enfrentamiento que pudiera volverse riesgoso. En lugar de eso, decidió cortar la relación y alejarse por completo. Incluso cuando la hermana del hombre intentó seguir en contacto, ella optó por poner distancia.

“Todo lo que me contaba, yo le creía. Cállate los ojos, hasta su hermana me quería seguir haciendo plática. Me mudé, ya no supe más de ellos y, hasta la fecha, todavía no puedo creer a quién le marcaba y le decía ‘pásame los documentos’. No me lo explico, porque yo escuchaba a alguien del otro lado”, recordó

Mira: Michelle Rodríguez comparte emotiva reflexión que Verónica Toussaint le hizo sobre su peso y la salud