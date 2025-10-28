Michelle Rodríguez y su novia, Victoria García, se preparan para ser madres: “Están viendo tratamientos”

Michelle Rodríguez y su novia, Victoria García, están próximas a cumplir 2 años de relación y lo piensan celebrar a lo grande, cristalizando uno de sus más grandes sueños: Ser madres, según nos comparte una amiga de ambas.

¿Michelle Rodríguez y su novia, Victoria García, serán madres?

Hace unos meses consideraron que ya había llegado el momento de aplicarse. “Lo tenían en su lista de planes, pero realmente no habían hecho nada por concretarlo. Recientemente comenzaron a investigar a fondo sobre los métodos de reproducción asistida y les hablaron de uno de los más comunes para que ambas compartan la maternidad genética y gestante”.

Fuente a TVNotas “Se trata del método ROPA (recepción de óvulos de la pareja), en el que los óvulos de una de ellas son fecundados con esperma de donante en un laboratorio y luego el embrión resultante se implanta en el útero de la otra para que lleve el proceso de embarazo”.

Las actrices han guardado total hermetismo: “La verdad es que esto de los tratamientos es algo muy íntimo, pues a veces no pega a la primera y es un tanto tardado lograr el éxito deseado. Ellas optaron por ya mejor no decirnos nada hasta tener la feliz noticia de un embarazo”.

Nuestra fuente nos reveló: “En varios momentos de su vida, Michelle ha tenido ganas de ser madre, aunque otras veces lo descartaba por completo, sobre todo cuando fue novia de Luz Aldán, quien no tenía esa meta. Con Victoria el caso es totalmente opuesto. Ella siempre soñó con esto”.

Cuando Michelle y Victoria formalizaron su relación, hablaron del tema. “Vic le compartió su deseo y Mich de inmediato le dijo que sí. Ni lo dudó”.

“Todo aquello que la había hecho cuestionarse en el pasado se disipó. Está muy enamorada de Victoria. Sabe que es el amor de su vida, con quien se quedará para siempre. Y qué mejor que tener un bebé al cual criar juntas con entrega absoluta”. Fuente a TVNotas

Finalmente, comentó: “Desconozco si recurrirán al método que les presentaron, y, de ser así, en cuál de los vientres será, o si será por otro método, pero créeme que será la mejor opción”.

Fuente a TVNotas “Lo que sí te puedo comentar es que ya comenzaron a hacerse estudios y ambas se encuentran perfectamente de salud. Ya están viendo lo de los posibles tratamientos y ojalá muy pronto nos den la gran noticia. Será muy celebrada por todos los que las queremos. Será un bebé totalmente amado por ellas, que son mujeres inteligentes e intachables. ¡Serán las mejores mamás!”.

¿Cuáles son los tratamientos que existen para tener hijos?

De acuerdo con la página del Centro de Fertilidad de Barcelona, mediante esta técnica, las mujeres pueden repartirse las diferentes fases del procedimiento. Es una fecundación in vitro, pero compartida: Una aporta el óvulo y la otra lleva la gestación. Para lograrse, a una de ellas se le extraen los óvulos que posteriormente se fecundan en laboratorio. El embrión se introduce en el útero de la otra.

Consiste en seleccionar una muestra de semen (de un banco de donantes) e introducirla en el útero de una de las 2 mujeres. Se lleva a cabo de manera programada para que coincida con el periodo de ovulación. De esta manera, hay mayor tasa de éxito. Es el procedimiento más sencillo. Por lo general, está indicado en mujeres jóvenes (menores de 35 años) que no tengan ninguna condición que afecte negativamente a su fertilidad como endometriosis o síndrome de ovario poliquístico.

Se utiliza semen de un donante. Está aconsejada en mujeres mayores de 35 años o que cuentan con alguna enfermedad que comprometa su fertilidad. El tratamiento incluye la extracción de óvulos de una de las 2 mujeres. Una vez hecho esto, dichos óvulos se fecundan junto al espermatozoide en el laboratorio. Los óvulos fecundados dan lugar a una serie de embriones. Tras un periodo de 3 a 5 días en el que permanecen en observación, los especialistas seleccionan el embrión óptimo y lo introducen en el útero. Tanto la inseminación artificial como la fecundación in vitro exigen que la pareja tome la decisión de quién será la mujer que participe en el proceso. Es decir, quién va a aportar el óvulo, quedarse embarazada y dar a luz.

¿Quiénes son Michelle Rodríguez y su novia, Victoria García?

Michelle Rodríguez

Tras participar en pequeñas obras de teatro, en 2012 tuvo un papel importante en Si nos dejan. Le siguieron: La estética del crimen, Mentiras: El musical y Chicago.

En 2012 también debutó en TV en la telenovela Amores verdaderos, donde interpretó a “Polita”.

En 2016 se integró a la serie 40 y 20, con la que alcanzó popularidad.

Estuvo en ¿Quién es la máscara?, Me caigo de risa y Faisy nights.

En cine hizo: Mirreyes Vs. Godinez y Guerra de likes. Este año la vimos en las series Serpientes y escaleras y Mentiras, la serie.

Por su parte, Victoria García:

Es actriz y cantante profesional.

En redes sociales describe que también se ha desempeñado como productora y directora musical.

