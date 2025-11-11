Lupillo Rivera estrena romance con guapa actriz; así lo confirmó ¿Quién robó su corazón? FOTO

En medio de la controversia por su libro autobiográfico “Tragos amargos” y el reciente anuncio sobre su pérdida auditiva, Lupillo Rivera vuelve a ser noticia, pero esta vez por motivos del corazón.

El cantante de regional mexicano, conocido como “El Toro del corrido”, ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor junto a una joven actriz dominicana que ha conquistado su corazón.

Aunque Lupillo siempre ha sido sincero al admitir su debilidad por las mujeres, durante los últimos años se había mostrado más reservado respecto a su vida sentimental, sobre todo después de su separación con Giselle Soto en mayo de 2023.

Mira: Lupillo Rivera confiesa su secreto más íntimo y ¡su mayor debilidad!

Portada oficial del libro ‘Tragos amargos’, donde Lupillo promete revelar secretos nunca antes contados.

¿Quién es la novia de Lupillo Rivera y cómo reveló su relación?

Con una publicación conjunta en Instagram, Lupillo Rivera, hermano de Jenni Rivera, y la actriz Taina Pimentel confirmaron públicamente su relación, desatando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Rivera sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram al compartir una publicación junto a Taina Pimentel, con quien aparece abrazado, mejilla con mejilla. En las imágenes se aprecia al cantante sonriendo en una escena que transmite complicidad y cariño.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que Tania Pimentel acompañó la publicación con la que confirmó su romance con Lupillo Rivera.

“Con él siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura. Sus caricias son mi cura. Y, sin él, no sé vivir. Mi amor, Lupillo”, se lee en la publicación.

Mira: Lupillo Rivera le responde a Alfredo Adame por cruel comentario sobre su salud; pide que lo “comprendan”

Lupillo Rivera estrena romance con la actriz Taina Pimentel / Redes sociales

Las palabras de la actriz no solo confirmaron el vínculo sentimental, sino que también revelaron que el amor está en el aire.

En cuestión de minutos, los comentarios se llenaron de felicitaciones: “Viva el amor”, “Ya es oficial” y “Se ven hermosos juntos” fueron algunas de las reacciones más repetidas por los fans del cantante y de la actriz.

Esta muestra pública de afecto llega en un momento complejo para Lupillo, quien recientemente habló sobre su pérdida auditiva, que podría alejarlo definitivamente de los escenarios.

Mira: Lupillo Rivera aclara el estado de salud de su madre Rosa rivera tras hospitalización; ¿está grave?

¿Quién es Taina Pimentel, la nueva novia de Lupillo Rivera?

Taina Pimentel, nueva novia de Lupillo Rivera es una actriz, modelo y emprendedora originaria de República Dominicana que ha logrado destacar en Telemundo. Su carrera comenzó en el ámbito de la belleza, participando en el certamen Nuestra Belleza Latina en las ediciones 2015 y 2021, lo que le abrió las puertas en televisión.

En 2024 debutó como actriz con la telenovela “Sed de venganza”, interpretando a Genoveva, y más tarde se unió al elenco de “Velvet, el nuevo imperio”. Además de su faceta artística, Taina es madre de un niño y suele compartir momentos de su vida familiar y profesional con sus más de 150 mil seguidores en Instagram.

Checa: Mayeli Alonso arremete contra Lupillo Rivera tras decir que le ofreció dinero para que “no la dejara”