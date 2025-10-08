Mayeli Alonso arremete contra Lupillo Rivera tras decir que le ofreció dinero para que “no la dejara”

El lanzamiento del libro autobiográfico de Lupillo Rivera, titulado “Tragos amargos”, ha desatado una nueva polémica en torno a su vida personal. En sus páginas, el cantante habla de los difíciles momentos que vivió durante su matrimonio con Mayeli Alonso, madre de dos de sus hijos.

Sin embargo, algunas de las revelaciones no fueron bien recibidas por su exesposa, Mayeli Alonso, quien no tardó en responder a los señalamientos.

En su autobiografía, publicada en septiembre pasado, Rivera no solo aborda su carrera musical sino también los conflictos sentimentales que marcaron su vida. Entre ellos, destacó una supuesta oferta económica que Mayeli habría hecho para evitar su separación.

Mira: Alfredo Adame ataca sin piedad a Lupillo Rivera y lanza cruel comentario sobre su salud

Lupillo Rivera / Facebook: Lupillo Rivera

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre su matrimonio con Mayeli Alonso?

En “Tragos amargos”, Lupillo Rivera revela detalles sobre su matrimonio con Mayeli Alonso, con quien compartió más de una década de relación. Según el intérprete, su historia estuvo marcada por los celos, las discusiones y una pérdida progresiva de confianza por una infidelidad que, finalmente, derivó en su separación.

El punto más controvertido del relato fue cuando Rivera aseguró que Alonso presuntamente le habría ofrecido 1.5 millones de dólares (aproximadamente 27 millones de pesos) para evitar el divorcio.

De acuerdo con el cantante, ese gesto representó un intento desesperado de “comprar su amor” y mantener viva la relación.

Además, Lupillo señala que Mayeli presuntamente le fue infiel con uno de sus músicos y asegura que Jenni Rivera no confío en ella desde que la conoció.

Mira: Mayeli Alonso explota contra Ivonne Montero: Es una mujer que no tiene dignidad

Mayeli Alonso reacciona declaraciones de Lupillo Rivera en su libro. / Redes sociales.

¿Qué dijo Mayeli Alonso sobre el libro de Lupillo Rivera?

Mayeli Alonso respondió a Lupillo Rivera y dejó claro que no tiene intención de alimentar la controversia , aunque calificó los dichos del cantante como “absurdos” y carentes de sentido.

A través de una entrevista para ‘Hoy día’, Mayeli Alonso aseguró que no leyó el libro, pero ya le mandaron lo que Lupillo dijo sobre ella. Asimismo, desmintió rotundamente haber ofrecido dinero a Lupillo Rivera para parar su divorcio.

“Es absurdo. Primero dice que yo empecé a ganar mi propio dinero y que no quería darle nada de mi dinero, y luego que le ofrecí más de un millón. No tiene lógica”. Mayeli Alonso

También aprovechó para recordar que siempre existen dos versiones de una historia. Respecto a las acusaciones de infidelidad que hizo Lupillo Rivera en su libro, Mayeli Alonso negó rotundamente que eso fuera cierto e insinuó que el cantante omitió detalles importantes de lo ocurrido.

“Estarle contestando sería muy tóxico, pero esa pregunta sí la voy a contestar. Siento que es su parte de la historia; siempre hay dos versiones. Es absurdo cómo no platicó que su novia es la ex del músico con quien supuestamente dice que lo engañé”. Mayeli Alonso

Mayeli Alonso reacciona declaraciones de Lupillo Rivera en su libro. / Redes sociales.

Mira: Alfredo Adame arremete contra Lupillo Rivera tras su salida de ‘La casa de los famosos All-stars': VIDEO

Mayeli Alonso desmiente mala relación con Jenni Rivera

En el libro, Lupillo Rivera también menciona que cuando Jenni Rivera conoció a Mayeli Alonso le expresó que no confiaba en ella. Sin embargo, la empresaria negó esa versión y defendió la relación cercana que tuvo con ‘la Diva de la banda”.

“Yo tenía muy buena relación con Jenni, era mi comadre. No me preocupa porque la quise mucho; digan lo que digan, yo sé lo que viví con ella. La tengo en mi corazón. Y ponte a pensar, ¿qué raro, no? Yo tenía 17 años y salía con un hombre de 32. Se me hace raro que Jenni Rivera dijera: ‘No confío en ella’”, declaró Mayeli durante una entrevista para “Hoy día”

¿Por qué se divorciaron Lupillo Rivera y Mayeli Alonso?

El divorcio de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso fue el final de una relación marcada por varias polémicas. Aunque estuvieron casados durante 13 años —desde 2006 hasta su divorcio legal en 2019—, su historia terminó envuelta en rumores y declaraciones contradictorias.

Uno de los puntos más polémicos fue la acusación de Lupillo sobre una supuesta infidelidad por parte de Mayeli, la cual ella negó categóricamente. Incluso, llegó a decir que, de haber ocurrido, habría sido una especie de “retribución” por las múltiples infidelidades que él cometió.

Mayeli también reveló que una amiga sembró dudas en Lupillo al hacerle creer que ella había recibido flores de otro hombre. Aunque él revisó su celular y no encontró pruebas, continuó investigándola con personas cercanas. Esta situación la llevó a tomar la decisión de dejar la relación, priorizando su dignidad y el ejemplo que quería dar a su hija.

Mira; Lupillo Rivera, entre lágrimas, revela que padece terrible enfermedad ¿Cuál es su estado de salud?