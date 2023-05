Lupillo Rivera aclara si regresaría con Mayeli Alonso, ahora que ha vuelto a la soltería

Hace unos días, Lupillo Rivera confirmó que había terminado su relación con Giselle Soto.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se casaron el 29 de abril de 2006 y tuvieron 13 años de matrimonio en el que nacieron dos hijos.

Hace unos días, Lupillo Rivera confirmó lo que tanto se especulaba, que su relación con Giselle Soto había llegado a su fin, el cantante desmintió que fuera por una infidelidad de parte de su novia con el boxeador Fernando Vargas Jr.

Lupillo Rivera aseguro que Giselle Soto no “ha hecho nada malo” y explicó que su relación ya no estaba bien desde el año pasado por lo cual la pareja tomó la decisión de separarse, solo que ella aún vivía en su casa en lo que le entregaban su departamento.

En días pasados,trascendio que Lupillo Rivera y su novia Giselle Soto podrían haber terminado, luego de que el cantante la dejara de seguir en Instagram. / Facebook: Lupillo Rivera/@fernandovargas_jr

“Lo que te puedo decir es que nuestra relación ya estaba afectada desde noviembre, en enero cuando anduvimos de vacaciones en Loreto, ahí es cuando ella y yo nos sentamos realmente y nos dimos cuenta que sí ya era el final de nuestra relación” comentó Lupillo Rivera a Hoy Día.

El cantante, quien regresó a su soltería tras tres años de relación con Giselle Soto, aclara si estaría dispuesto a volver con Mayeli Alonso, con quien ha protagonizado varias polémicas.

Lupillo Rivera asegura que no habrá regreso con Mayeli Alonso

“No se confundan con Mayeli nunca va haber reconciliación, eso sí lo aclaro, machetazo ahí, no, las cenizas, ya se las llevo hace mucho tiempo”, contestó Lupillo, tajante, dejando claro que no abriría esa puerta en su vida.

Él es Fernando Vargas, el boxeador con quien supuestamente Giselle le habría sido infiel a Lupillo / Instagram: @fernandovargas_jr

Cabe recordar que Mayeli Alonso, empresaria y ex de Lupillo Rivera, protagonizo hace unos meses una pelea mediática con Giselle Soto por haber alardeado de cuidar a sus hijos, la exparticipante de La Casa de los Famosos arremetió contra la ahora ex de Lupillo y pidió que no mencionara a sus hijos.