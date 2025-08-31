Lupillo Rivera lanza ‘Tragos amargos': ¿el libro que revelará secretos de su relación con Belinda?

A seis años de su supuesto romance con Belinda, Lupillo Rivera prepara un regreso mediático con su libro “Tragos amargos”, donde promete revelar secretos nunca antes contados. Desde romances hasta tragedias personales, el cantante no dejará tema sin tocar, y se especula el libro va a narrar su relación con la cantante ¿será? ¡Te contamos lo que se sabe!

Belinda y Lupillo Rivera durante su participación en ‘La voz México’ 2019.

¿Lupillo Rivera hablará sobre Belinda en su autobiografía “Tragos amargos”?

Lupillo Rivera podría volver a poner en el ojo del huracán el tema de Belinda desde que supuestamente se relacionaron en 2019. Aunque el presunto romance nunca fue confirmado por la cantante, el exhabitante de La casa de los famosos All-stars, insiste en que fue real y significativo. Ahora, seis años después, lanzará su autobiografía Tragos amargos, que saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre y podría contar la historia que muchos han esperado sea revelada.

Durante un encuentro con medios en el aeropuerto, Lupillo confirmó que el libro ya está listo y que habrá una firma de autógrafos en Los Ángeles para quienes lo compren. “Ya estamos preparando el lanzamiento del libro en septiembre”, dijo el cantante, visiblemente emocionado.

La editorial asegura que el libro “desnuda el alma” de Lupillo Rivera y que incluye confesiones sobre sus inicios, su familia, sus matrimonios, sus amores y sus tragedias. Pero lo que más llama la atención es que promete revelar los secretos más escondidos de su relación con Belinda.

Portada oficial del libro ‘Tragos amargos’, donde Lupillo promete revelar secretos nunca antes contados.

¿Qué pasó entre Lupillo Rivera y Belinda? ¿Tuvieron un romance real?

Aunque nunca se dieron detalles claros sobre su presunta relación, Lupillo Rivera ha dejado ver que fue una atracción intensa pero complicada.

El cantante mexicano confirmó esta relación en una entrevista para el canal de YouTube Chisme no like en octubre de 2019. En dicha entrevista, Lupillo expresó que conoció a Belinda en marzo de ese año durante las grabaciones de La voz México y que su relación duró hasta agosto. Describió a Belinda como la mujer más hermosa que había conocido y afirmó que nunca había amado a una mujer tanto como a ella.

En Tragos amargos, se espera que el cantante hable de esa separación con más profundidad. ¿Hubo traición? ¿Desencuentros irreconciliables? ¿O simplemente fue una historia que no tenía futuro? Las respuestas podrían estar en las páginas del libro, que ya genera expectativa entre fans y medios.

Belinda nunca confirmó una relación con Lupillo Rivera.

¿Por qué Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda?

Sí, Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda en 2019 como muestra de su afecto hacia ella. Sin embargo, con el tiempo, Lupillo decidió cubrir el tatuaje. En 2021, el tatuador Antonio Morales, conocido como Tanke Rules, fue el encargado de modificar el diseño original, reemplazando el rostro de Belinda por otro motivo.

En una entrevista, Lupillo explicó que la decisión de cubrir el tatuaje fue influenciada por su nueva relación sentimental. Aunque en un principio había prometido no eliminarlo, entendió la importancia de respetar los sentimientos de su pareja en ese momento.

En su libro, Lupillo podría explicar qué lo llevó a tatuarse a Belinda y cómo vivió ese proceso emocional. ¿Fue una decisión impulsiva? ¿Se arrepiente?