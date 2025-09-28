¿Valentina N le fue infiel a José Said, ex de su agresora y por quien se pelearon? ¡La vieron besando a otro!

La influencer Valentina N vuelve a estar en el ojo del huracán. Luego de sobrevivir a un brutal ataque por parte de la ex de José Said, quien la apuñaló 14 veces en un acto que conmocionó a México, ahora enfrenta una nueva polémica: fue vista besando a otro hombre ¿Se acabó su relación con José Said? ¿Le fue infiel? ¿Está iniciando un nuevo romance? En redes ya se dividen opiniones.

Reencuentro entre Valentina N y Marianne N / Redes sociales

¿Quién es Valentina N y por qué su historia ha sido tan mediática?

Valentina N se convirtió en figura pública tras sobrevivir a un brutal ataque que estremeció al país. El 4 de febrero de 2025, fue herida de gravedad con arma blanca por una influencer que, según versiones, actuó por celos al considerarla la tercera en discordia en su relación con José Said, padre de su hija.

El ataque ocurrió en un domicilio al sur de la Ciudad de México. Valentina recibió 14 puñaladas en zonas críticas como el cuello, rostro, tórax, mano y cabeza. La agresora fue vinculada a proceso por lesiones dolosas, pero más tarde obtuvo su libertad condicional.

Valentina estuvo en coma inducido y requirió terapia intensiva para sobrevivir. Su recuperación fue lenta pero constante, y aunque ha retomado su vida pública, continúa denunciando amenazas de muerte y acoso en redes sociales. Su historia ha sido seguida de cerca por medios y usuarios, quienes la ven como símbolo de resiliencia… y ahora también como protagonista de un nuevo escándalo amoroso.

¿Valentina N fue vista besando a otro hombre? Esto dijo Gabo Cuevas

La bomba la soltó Gabo Cuevas, conductor del pódcast Cállate los ojos, quien aseguró que Valentina fue vista hace aproximadamente un mes besando a un DJ en un antro de la Ciudad de México. Según sus fuentes, el DJ la presumió como su cita de la noche, lo que sorprendió a muchos, ya que Valentina había declarado públicamente que mantenía una relación con José Said.

“Según ella anda con el exmarido de (su agresora), pues mis fuentes fidedignas… la vieron con un DJ, él la presumió como si fuera su date, beso y beso”, reveló Gabo Cuevas, dejando entrever que la influencer podría estar iniciando una nueva etapa sentimental.

La declaración ha encendido las redes sociales, donde los seguidores de Valentina se dividen entre quienes la apoyan y quienes cuestionan su lealtad a José Said. El contexto no ayuda: el vínculo con Said fue el detonante del ataque que casi le cuesta la vida, y ahora, cualquier movimiento en su vida amorosa se analiza con lupa.

Valentina N y José Said podrían haber retomado su relación. / Redes sociales.

¿Valentina N confirma nuevo romance tras ruptura con José Said?

La polémica no se ha hecho esperar. Algunos usuarios consideran que Valentina tiene derecho a rehacer su vida, mientras otros creen que está jugando con fuego. Gabo Cuevas fue claro en su postura: “Yo creo que Valentina N está jugando con fuego: entonces hermana, mi consejo es que tus papás te apoyen, que te alejes de ese hombre y que andes con el DJ con el que te fuiste a ese antro un martes”.

Además, Cuevas aseguró que la separación de José Said sería lo mejor para Valentina, ya que, según él, Said solo la metió en problemas y le mintió tanto a su agresora como a la influencer que la atacó. Sin embargo, la historia se complica aún más: semanas después del supuesto beso con el DJ, Valentina fue vista nuevamente con la hija de su agresora en Paseo de la Reforma, lo que sugiere que sigue en contacto con Said.

