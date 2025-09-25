Shiky llora en ‘La casa de los famosos México’ al recordar la tragedia más dolorosa de su vida

‘La casa de los famosos México 2025’ vivió uno de sus momentos más emotivos luego de que Shiky rompiera en llanto durante una dinámica que lo hizo recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida, ¿de qué se trata?

Shiky en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué Shiky lloró en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En la más reciente gala de ‘La casa de los famosos México’, el conductor español Shiky rememoró su vida a través de diversas fotografías. Con un deje de nostalgia, comenzó hablando sobre sus comienzos en el mundo del entretenimiento y su vida familiar.

No obstante, en algún punto, rompió en llanto. Esto, después de ver la foto de la lesión ocular que vivió hace algunos años por complicaciones en una cirugía y que, desafortunadamente, lo dejó ciego de un ojo.

La celebridad comentó que todo se derivó de un procedimiento estético para quitar las bolsas debajo de los ojos. Aunque todo parecía ir bien, terminó por complicarse y, pese a los esfuerzos de los doctores, no pudieron evitar que perdiera la vista de un ojo.

“Hace tres años, me operé de las bolsas de ojos, una operación que es como sacarte una muela, pero hay letras chiquitas. En el post (operatorio), se complicó todo y la sangre obstruyó el nervio óptico y entonces el nervio, una hora y media asfixiado y se muere. Intentaron recuperar el ojo, la vista. Me cuidaron increíble pero (me dijeron): ‘Haz perdido la vista y es algo que no se puede recuperar’” Shiky

Admitió que, cuando recibió la noticia, quedó en shock y, por un momento, no supo qué hacer. No fue hasta que reflexionó que se dio cuenta de que la vida no terminaba allí y aprendió a valorar más las cosas.

“He perdido un ojo, te queda otro ojo. Agradece a Dios que te queda un ojo. Entonces no le di chance a la tristeza. Sí fue una bofetada, pero me hizo apreciar mucho más todo”, manifestó.

Shiky revela las dificultades que sufrió en ‘La casa de los famosos México’

Esta no ha sido la única vez en que Shiky ha abierto su corazón en ‘La casa de los famosos México’. En su momento, también habló sobre las dificultades financieras que sufrió en el pasado.

El español contó que, tras mudarse a México, hubo una época en la que no tenía nada que comer y se tenía que conformar con lo poco que había en su refrigerador, además de que tomaba agua de la llave.

“Te das cuenta, con la edad, que lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo, de ver tu refri con un yogurt (chico), que me lo comía en dos días para que me durara, tenía tortillas y agua del grifo. Solo tenía para la renta. Son los principios de cuando te cambias a un país”, manifestó.

Aunque con el tiempo pudo mejorar su condición, admitió que esta clase de experiencias lo ha ayudado a valorar más la vida y los momentos felices.

Shiky / Redes sociales

¿Quién es Shiky, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Clement Rodríguez Calderón, mejor conocido solo como Shiky, es un conductor, comediante, influencer y actor.

Nació el 16 de enero de 1972, en España. Tiene 53 años.

Lleva varios años viviendo en México.

Empezó su carrera artística durante los años 90, cuando entró a Telehit.

Ha participado en programas como ‘Tour Nocturno’ con Facundo, ‘Ya Páre’, ‘Arriba la tarde’, entre otros.

Tiene un pódcast llamado ‘Somos lo que hay’.

Padece misofonía, un trastorno que provoca reacciones emocionales fuertes al oír ciertos sonidos.

Tiene una relación estable con Abraham, un empresario y panadero mexicano.

