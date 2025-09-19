Shiky rompe en llanto al reencontrarse con su novio Abraham en La casa de los famosos: “Te extrañé mucho”

La recta final de La casa de los famosos México 2025 está llena de sorpresas para los participantes. En los últimos días, el público ha sido testigo de momentos familiares y emotivos dentro de la casa, como la visita de Cinthia Aparicio a Alexis Ayala o el reencuentro de Leticia Guajardo con su nieto, Aldo de Nigris. Sin embargo, la noche del jueves fue Shiky quien protagonizó uno de los instantes más comentados al recibir la inesperada visita de su novio Abraham Omar Lugo.

Shiky Explotó contra el cuarto Noche después de su altercado con Aldo de Nigris / Especial

¿Quién es Abraham Omar Lugo el novio de Shiky participante de La casa de los famosos México?

El hombre que sorprendió a Shiky es Abraham Omar Lugo, un chef mexicano que también se describe como mercadeólogo y creativo. Nació el 30 de marzo de 1980 y actualmente administra su propio negocio: una panadería llamada Panque Bonito, ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Antes de que su pareja ingresara al reality, Abraham compartía en sus redes sociales contenido sobre cocina, viajes y rutinas de ejercicio. Sin embargo, desde que Shiky entró a La casa de los famosos México, sus perfiles se han volcado en publicaciones de apoyo, entrevistas y mensajes para impulsar su participación en el programa.

El reality también le ha dado a Abraham visibilidad digital: su cuenta personal de Instagram supera los 15 mil seguidores, mientras que el perfil de su panadería ya rebasa los 13 mil, mostrando el impacto que la exposición mediática ha tenido en su comunidad.

Cuentas de instagram del novio de Shiky / Captura de pantalla

Así fue la entrada de Abraham, novio de Shinky, a La casa de los famosos México

El momento esperado ocurrió después de la dinámica La vida en fotos de Alexis Ayala. La Jefa llamó a Shiky al Zoom y, de pronto, apareció su novio en el sillón. El conductor español no pudo contener la emoción: corrió a abrazarlo y entre lágrimas le confesó lo mucho que lo había extrañado.

“Te extrañé mucho, todos los días”, dijo Shiky conmovido, mientras que Abraham le respondió con muestras de cariño:

“Te amo, estoy enamorado más que nunca. Tú crees que no, pero te veo todo el tiempo, te vemos todo el tiempo” Shiky

Durante el encuentro, Abraham le aseguró que fuera de la casa todo marchaba bien, que recibiría saludos de muchas personas y que incluso sus padres en España estaban felices con su participación: “Están vueltos locos y felices”.

Shiky, por su parte, le compartió que había atravesado días difíciles dentro del encierro, a lo que Abraham le dio palabras de ánimo: “Llevas 54 días aquí, pero te vas levantando”. El momento culminó con una frase que generó gran reacción en redes: “Te echo mucho de menos por las mañanas, despertar contigo”.

¿Qué pasó después del encuentro con Shiky y Abraham en La casa de los famosos México 2025?

Antes de retirarse de La casa de los famosos México, Abraham solicitó a Shiky que llamara a sus compañeros del equipo Día, Dalilah y Guana, con el propósito de saludarlos personalmente. Durante el encuentro, el chef comentó que la manera en que habían realizado las nominaciones el día anterior había sido “terrible”, lo que generó atención hacia los integrantes del cuarto Día.

Posterior a esta observación, Shiky, Dalilah y Guana se reunieron con Abraham en el área destinada para la visita. Los tres participantes compartieron un abrazo colectivo junto al chef, concluyendo así la interacción con un cierre que integró tanto el aspecto personal como la convivencia entre los miembros del equipo.

