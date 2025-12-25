La historia de un famoso youtuber que desapareció en navidad y su cuerpo fue hallado en el patio de un amigo

El mundo digital lloró, en abril de este 2025, la muerte de Aylin Gabriela, exnovia de Alex Marín y amiga cercana de Karely Ruíz, quien se desarrollaba como tiktoker e influencer en redes sociales.

Ahora, te contamos la historia de un joven creador de contenido desapareció de manera repentina la madrugada del 25 de diciembre de 2024, en plena navidad. Tras días de búsqueda, el también youtuber fue hallado sin vida enterrado en el jardín de casa, lo más tétrico... era el hogar de uno de sus amigos. ¿Quién era y qué pasó exactamente?

¿Qué youtuber desapareció un 25 de diciembre y su cuerpo fue hallado muerto días después?

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo del influencer brasileño Carlos Henrique Pires Medeiros, conocido en redes simplemente como Carlos Medeiros, conmocionó a Brasil y a toda la comunidad digital latinoamericana.

El joven creador de contenido, desaparecido desde la madrugada del 25 de diciembre, fue encontrado días después enterrado en el jardín de la casa de uno de sus amigos, en la ciudad de São Paulo.

Lo que comenzó como una celebración de Nochebuena terminó convertido en una investigación criminal que aún mantiene múltiples interrogantes abiertas.

¿Cómo fue la desaparición del youtuber Carlos Medeiros en plena navidad?

La madrugada del 25 de diciembre, Carlos Medeiros asistió a una reunión navideña con un pequeño grupo de amigos. Según reportes preliminares de la Policía Civil de São Paulo, el influencer convivió con cuatro personas durante la Nochebuena. Su familia, al no tener contacto con él durante los días posteriores, denunció su desaparición, lo que activó una búsqueda que pronto generó gran atención en redes sociales.

La ausencia prolongada del joven, cuya actividad digital era constante, alimentó la preocupación de seguidores y amigos. Mientras tanto, en el vecindario donde ocurrieron los hechos, algunos residentes comenzaron a percibir lo que describieron como un “olor extraño” proveniente de una vivienda habitada por una pareja joven.

Estas primeras señales fueron clave para el giro que tomaría la investigación días después. De acuerdo con los primeros informes policiales, durante la celebración navideña Carlos Medeiros y otro de los presentes habrían consumido sustancias. En algún momento de la noche, el youtuber y una joven fueron al baño, presuntamente para mantener relaciones íntimas. Fue entonces cuando, según los testimonios entregados a la policía, Medeiros habría sufrido una enfermedad repentina que provocó su muerte inmediata.

Los acompañantes, alegan los reportes, intentaron reanimarlo sin éxito. Lo que ocurrió después marca el punto más oscuro del caso: en lugar de llamar a los servicios de emergencia, los presentes (aterrados y sin saber cómo actuar, según declararon) decidieron cavar una tumba improvisada en el jardín y enterrar el cuerpo del influencer.

Este intento de ocultar la muerte del joven agravó de inmediato la situación legal de todos los involucrados, quienes ahora enfrentan posibles cargos por ocultamiento de cadáver, entre otros.

¿Quién era Carlos Medeiros y qué contenido hacía?

Carlos Henrique Pires Medeiros fue un joven creador de contenido originario de Brasil, conocido en internet simplemente como Carlos Medeiros. Aunque no formaba parte de los grandes nombres mediáticos, su actividad en redes (en especial en YouTube) le permitió reunir una comunidad de más de un millón de seguidores.

En sus videos abordaba situaciones comunes, anécdotas personales, encuentros con amigos y momentos llenos de humor, mostrando su vida con autenticidad y sin filtros. Esa sinceridad fue clave para que lograra un espacio propio, pequeño pero relevante, dentro del panorama digital brasileño.

Carlos tenía una vida social dinámica y disfrutaba convivir con sus amistades, sobre todo en reuniones y celebraciones donde expresaba su carácter sociable y cercano.

