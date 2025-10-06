Hallan muerta a influencer; fan habría sido el presunto asesino: ¿Quién era y cuál es el sospechoso?

Los grupos de seguidores de alguna celebridad pueden ponerse un tanto “intensos”. Eso pasó a inicios de junio de este año, cuando la influencer Sana Yousaf, fue asesinada por un fan presuntamente “despechado”, el cual según reportes, estaba totalmente obsesionado con ella. Esto sucedió en Pakistán.

La comunidad digital de se encuentra conmocionada tras la muerte de una reconocida influencer, quien fue hallada sin vida en una zona montañosa. La joven, con más de 300 mil seguidores en TikTok, fue encontrada con signos de violencia y estrangulamiento. ¿De quién se trata y cuál es el sospechoso?

¿Qué influencer fue hallada muerta y el sospechoso es su fan?

Yoon Ji-ah fue una influencer surcoreana que logró posicionarse como una figura destacada dentro del ecosistema digital asiático, especialmente en la plataforma TikTok, donde acumuló más de 300 mil seguidores. Aunque su carrera en redes sociales era relativamente reciente, su crecimiento fue constante.

Sus transmisiones en vivo eran especialmente populares entre sus seguidores. A través de TikTok, Yoon Ji-ah compartía fragmentos de su vida diaria, viajes, reflexiones y momentos íntimos.

Yoon Ji-ah, streamer coreana, realizó su última transmisión en vivo el pasado 11 de septiembre desde la isla de Yeongjong, en Incheon, Corea del Sur, a más de tres horas del lugar donde su cuerpo fue posteriormente localizado.

¿Cómo murió la streamer Yoon Ji-am y quién es el principal sospechoso?

Según los primeros reportes de las autoridades surcoreanas, la influencer Yoon Ji-am habría sido atacada 30 minutos después de haber finalizado su transmisión en vivo en redes sociales.

Según el informe preliminar de la policía, su cuerpo fue hallado con múltiples moretones y signos claros de asfixia por compresión del cuello, confirmados más tarde por la autopsia. La familia de Yoon Ji-ah aportó material de cámaras de seguridad en el que se muestra a la joven siendo forzada a salir de un vehículo horas antes de su desaparición.

Yoon Ji-ah, streamer coreana / Redes sociales y canva

El cadáver fue hallado días después, abandonado en un paraje boscoso de Muju, lo que intensificó la atención mediática y social en torno al caso.

Choi, el principal sospechoso, era un fan recurrente en las transmisiones de Yoon Ji-ah. Utilizaba el apodo de “Gato Negro” y se hacía pasar por un exitoso empresario del mundo tecnológico. De acuerdo con el programa Curious Story Y, de la cadena Seoul Broadcasting System, Choi llevaba una doble vida y habría mentido sobre su situación económica y profesional para ganarse la confianza de la influencer .

Yoon Ji-ah, influencer coreana asesinada / Redes sociales

¿Choi, sospechoso en la muerte de la influencer Yoon Ji-ah, ya está detenido?

Se le describía como un “cliente VIP” en plataformas de streaming, y ocupaba el puesto 46 de los 50 principales contribuyentes en TikTok, lo que implicaba haber invertido al menos 100 millones de wones (aproximadamente 75 mil dólares). Sin embargo, la realidad detrás de esa imagen era distinta: Choi estaba profundamente endeudado y su casa había sido embargada poco antes del crimen .

Ang Ilbo reportaron que Yoon Ji-ah habría intentado cortar toda relación con él, tanto personal como profesional, tras descubrir inconsistencias en su historia. Las cámaras de seguridad captaron al sospechoso arrodillado, suplicando a la influencer que no terminara su vínculo. Días después, fue detenido.

Choi fue arrestado el 13 de septiembre y, en un principio, negó cualquier relación con la desaparición y muerte de la joven. No obstante, según medios locales, cambió su versión tras el hallazgo del cuerpo y habría confesado el asesinato, aunque aún no se ha hecho pública una declaración formal.

Las autoridades han asegurado que continuarán con las investigaciones para esclarecer por completo los hechos y llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.

