Muere youtuber que compartía su lucha contra devastadora enfermedad

La youtuber surcoreana Pilseungjoo que compartía su lucha contra la enfermedad de Esclerosis multiple lateral amiotrófica murió a los 32 años.

La familia de la creadora de contenido Pilseungjoo, cuyo nombre real era Kang Seungjoo, anunció su muerte el 26 de septiembre a través de redes sociales.

Pilseungjoo fue diagnosticado con la enfermedad de Lou Gehrig en 2019 y desde 2022 compartía su experiencia a través de un canal de YouTube.

En su primer video, expresó: “Tengo veinte y tantos años, pero soy paciente de la enfermedad de Lou Gehrig. Como hoy es el día más saludable que tengo, comencé YouTube para documentar la vida diaria con mi familia y amigos.”

¿De qué murió Pilseungjoo?

Pilseungjoo murió a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Lou Gehrig, conocida oficialmente como esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Esta enfermedad degenerativa misma que padeció el científico Stephen Hawking y el actor Eric Dane (Euphoria, Greys anatomy) afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, provocando debilidad muscular progresiva y limitación en los movimientos.

A pesar de los avances médicos, actualmente no existe una cura definitiva, y los tratamientos solo pueden ralentizar la progresión de la enfermedad.

¿Quién fue Pilseungjoo, youtuber surcoreana?

Pilseungjoo comenzó su canal de YouTube con el objetivo de documentar su vida diaria a pesar de la enfermedad. Con aproximadamente 70 mil suscriptores, compartió videos con títulos como “Mi propia arma para luchar contra la enfermedad de Lou Gehrig”, “Solo quiero comer con mi familia” y “Está bien, Seungjoo, todo estará bien”.

Su última publicación, producida por un amigo, se tituló “El jugo de manzana es solo una excusa” y se subió en mayo de este año. Al conocerse su muerte, los usuarios en redes expresaron su tristeza y admiración por haber luchado hasta el último momento.

¿Qué es la enfermedad de Lou gehrig o Esclerosis lateral amiotrófica ELA?

De acuerdo con Mayo clinic, ELA es un trastorno neurológico progresivo que provoca la degeneración de las neuronas motoras encargadas del movimiento voluntario.

Su nombre proviene del famoso jugador de béisbol estadounidense Lou Gehrig, quien murió a los pocos años de ser diagnosticado en la década de 1930.

La causa exacta de la ELA sigue siendo desconocida y no existe un tratamiento curativo.

Sin embargo, en Corea, se abrió recientemente el Hospital Seungil Hope Care en Yongin, Gyeonggi, la primera instalación especializada en el cuidado de pacientes con esta enfermedad.

