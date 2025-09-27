Valeria Márquez: Se filtran imágenes del salón donde fue asesinada durante un en vivo, a 4 meses del crimen

La escena del crimen que sacudió a todo México sigue generando escalofríos. Han pasado cuatro meses desde el asesinato de Valeria Márquez, influencer y estilista de Zapopan, Jalisco, asesinada en plena transmisión en vivo por TikTok, y el salón donde ocurrió el ataque sigue estremeciendo a quienes se acercan, con objetos personales aún visibles y señales que recuerdan el horror vivido.

Valeria Márquez fue asesinada durante una transmisión en vivo en su salón de belleza. Minutos antes, recibió una llamada misteriosa que podría ser clave en la investigación. / Instagram: @v___marquez

¿Quién fue Valeria Márquez y por qué su asesinato conmocionó a todo México?

Valeria Márquez era una joven influencer y emprendedora que había ganado popularidad en TikTok por sus transmisiones desde su salón de belleza. El día del crimen, estaba en vivo cuando un hombre entró, le entregó un regalo y luego le disparó. Murió casi al instante.

Su asesinato fue presenciado por sus seguidores, lo que convirtió el caso en uno de los más virales y dolorosos del año. La indignación creció cuando se supo que días antes, Valeria había expresado sentirse en peligro. En una publicación responsabilizó a su expareja si algo le ocurría a ella o a su familia. Este antecedente ha sido considerado por las autoridades como parte clave de la investigación.

También se ha citado a declarar a personas cercanas, como su amiga Vivian de la Torre, quien envió regalos el día del crimen. Aunque no se le ha vinculado formalmente con los hechos, su testimonio forma parte del expediente.

¿Vivian de la Torre dio pistas del asesinato de Valeria Márquez? / IG: @barbivvvv / @v___marquez

¿Cómo se ve hoy el salón de belleza donde mataron a Valeria Márquez?

El salón de Valeria Márquez, ubicado en Zapopan, Jalisco, permanece cerrado con un sello de “inmueble asegurado” en las puertas de vidrio. A través de TikTok, usuarios han documentado cómo luce el lugar tanto de día como de noche, y las imágenes son inquietantes.

El usuario @the_dujans3 compartió un video nocturno en el que se observa la caja de dinero que Valeria tenía frente a ella el día del crimen, una silla movida, plantas secas y objetos personales que no han sido retirados. “Se siente raro estar aquí en el salón de Valeria”, dice en el video. “Todavía hay cosas de ella, su caja está saqueada un poco; se puede ver una silla movida, a comparación de como la grabé en el primer video. Todas las plantas están secas”.

La estética parece detenida en el tiempo, como si nadie se hubiera atrevido a tocar nada desde aquel 13 de mayo. El ambiente es sombrío, y la sensación de abandono se mezcla con el recuerdo del crimen que ocurrió frente a miles de espectadores.

Así luce el salón de belleza de Valeria Márquez:

¿Por qué sigue cerrado el salón de Valeria Márquez tras su asesinato y qué opinan las redes sociales?

A pesar de la atención mediática, el salón de belleza donde ocurrió el feminicidio sigue bajo resguardo. Las autoridades no han permitido que se reabra ni que se retiren los objetos personales de Valeria Márquez. Esto ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresan su tristeza y frustración por la falta de justicia.

En TikTok, los videos del lugar se han viralizado, mostrando cómo el espacio permanece casi intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. A cuatro meses del crimen, el caso de Valeria Márquez sigue sin resolverse, y su salón permanece como un recordatorio silencioso de lo que ocurrió.

Fotos de la escena del crimen en estética alarma en redes ¿movieron cosas? / Captura de pantalla

¿Qué avances hay en la investigación del feminicidio de Valeria Márquez?

Aunque la Fiscalía del Estado de Jalisco asegura que el caso de Valeria Márquez sigue bajo investigación activa, aún no se ha dado con las personas responsables. El vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, declaró: “Sí, se tienen avances, sobre todo en el de Valeria hay avances, pero no podemos comunicarlo”.

Hasta ahora, se han revisado grabaciones de cámaras de seguridad, se han realizado peritajes forenses y se han recabado más de 30 testimonios, incluyendo a familiares, amistades y la empleada que estaba presente en el momento del ataque. Sin embargo, no hay personas detenidas ni se ha logrado localizar al agresor.

Una de las líneas de investigación apunta a que el crimen fue planeado. Versiones no oficiales indican que una cámara de seguridad exterior fue retirada días antes del ataque, lo que sugiere premeditación. Además, testigos afirman que dos personas huyeron del lugar: una en motocicleta y otra en un automóvil blanco.