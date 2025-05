Valeria Márquez: Aparece supuesta testigo del asesinato y lanza fuerte advertencia; “Mejor entrégate”

A dos semanas del trágico asesinato de Valeria Márquez, una nueva versión sacude el caso. Una mujer que se identificó bajo el seudónimo de “Paola” declaró haber sido testigo presencial del hecho y asegura saber quién fue la verdadera responsable de la muerte de la influencer tapatía. La mujer señaló directamente a Erika, empleada de la influencer, como la presunta autora del ataque armado que le costó la vida a la joven emprendedora.

Valeria Márquez hacen memorial tras su asesinato / IG: @fan_de_valeriamarquez1

No te pierdas: Valeria Márquez: Aseguran que rostro del asesino de la influencer aparece en video de su muerte ¿Es real?’

¿Qué dijo la supuesta testigo del asesinato de Valeria Márquez?

Según el relato de la supuesta testigo, que utilizó el seudónimo de “Paola”, porque teme por su seguridad, la persona que le disparó a la influencer no fue el repartidor sino, la otra estilista. Las declaraciones que fueron realizadas al periodista de investigación Fabián Pasos, quién es más conocido como ‘Mafian’, podrían dar un giro a la investigación, la cual es adelantada por las autoridades. “Paola” mencionó que el día del asesinato de Valeria Márquez, ella se encontraba viendo la lista de servicios, precios y horarios que son colocados en el cristal del local.

La supuesta testigo señaló que en el momento en que el repartidor se preparaba para sacar algo de la mochila, según sus palabras, Erika habría detonado el dispositivo contra la joven creadora de contenido.

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba”, contó la mujer.

“La puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio. No había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó el (dispositivo) y le disparó a esta Valeria. Le disparó tres veces seguiditas- Hubo un cuarto (detonación), pero ya no vi eso. Yo ya estaba para irme. El repartidor salió corriendo asustado. Yo también me fui. Me asusté”.

Valeria Márquez: un video de tiktok causa revuelo tras su muerte / Redes sociales

Te podría interesar: Valeria Márquez: Surge supuesta psicofonía en estética donde ocurrió el asesinato; ¡Aterrador!

¿Quién mató a Valeria Márquez según la nueva presunta testigo?

Según la presunta testigo, Erika se encontraba a menos de metro y medio de distancia de Valeria y, siquiera hablar, habría sacado un dispositivo y detonado tres veces de forma consecutiva. “La puerta estaba abierta. Érika estaba sentada al lado de ella. De repente sacó un (dispositivo) y le (detonó)”, narró.

“Mira Érika, si me estás escuchando, tú sabes que lo que estoy diciendo es cierto. Y te lo puedo decir de frente. A lo mejor te den un poquito menos de año si te entregas tú personalmente. Y te evitas todo esto que yo voy a ir a decir que tú sabes que es cierto. Entonces mejor entrégate. Di la verdad, porque de todas maneras, si no lo haces, van a ir por ti, porque tú sabes que yo no estoy mintiendo y estoy diciendo lo que es”, sentenció.

Le arrebatan la vida a Valeria Márquez, a los 23 años / IG: @v___marquez

No te pierdas: Valeria Márquez: Destapan el contenido de cámaras de su estética; ¿ayuda en la investigación del asesinato?

¿La supuesta testigo del asesinato de Valeria Márquez presentará su declaración ante las autoridades correspondientes?

Aunque su testimonio fue presentado de manera anónima al mencionado youtuber, “Paola” aseguró que tiene la intención de formalizar su declaración ante la Fiscalía de Jalisco. No obstante, explicó que su intención es hacerlo mediante notario público debido al temor por su seguridad personal.

Recordemos que días atrás, la abogada de Erika, Jazmín Escamilla, aseguró que su clienta no tiene ninguna responsabilidad en el crimen y que ha colaborado en todo momento con las autoridades para esclarecer lo sucedido.