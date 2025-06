Vivian, amiga de Valeria Márquez, visita su tumba y le dedica emotivo mensaje: “Te amo chiquitina”

El pasado 13 de mayo, el mundo de las redes sociales se sacudió con la trágica noticia del asesinato de Valeria Márquez, influencer de belleza y emprendedora, quien perdió la vida de manera violenta durante una transmisión en vivo que estaba haciendo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. La crudeza del ataque conmocionó tanto a sus seguidores como al público en general.

A más de un mes del crimen, el caso sigue sin resolverse. Las autoridades continúan con la investigación, sin que hasta ahora se haya revelado un móvil claro ni sospechosos oficiales. Mientras tanto, las redes se han convertido en un espacio donde circulan teorías, señalamientos y especulaciones, algunas de ellas dirigidas hacia personas cercanas a Valeria. Una de las señaladas ha sido su amiga Vivian de la Torre, quien recientemente visitó la tumba de la joven, generando nuevas reacciones.

¿Vivian de la Torre dio pistas del asesinato de Valeria Márquez? / IG: @barbivvvv / @v___marquez

Vivian visita la tumba de Valeria Márquez, ¿qué mensaje le dedicó?

Vivian de la Torre, influencer y amiga cercana de Valeria Márquez, acudió recientemente al panteón donde descansan los restos de la joven. A través de sus redes sociales, compartió un video que muestra el emotivo momento en que, acompañada de un grupo de mujeres, le rinde homenaje a la fallecida. Llevaban un enorme ramo de flores de estilo buchón, así como la bebida favorita de Valeria, con la que brindaron en su honor.

El video fue ambientado con el tema ‘Rinconcito en el cielo’ de Ramón Ayala, cuya letra sonaba de fondo mientras mostraban la tumba adornada. Además, Vivian escribió un mensaje cargado de nostalgia y cariño: “Aquí estaré y seguiré por siempre y para siempre. Gracias por absolutamente todo. Te mereces esto y muchísimo más, todo lo bello que exista en el mundo. Te amo chiquitina hermosa.”

La visita, que podría interpretarse como un acto de despedida y amor, también ha sido leída por muchos como un intento de Vivian de limpiar su nombre frente a las sospechas que han circulado, sobre todo porque Valeria comentó que ella le pidió que no se fuera del lugar en el que le quitaron la vida. Aunque la joven ha negado tener vínculo alguno con lo ocurrido aquella trágica tarde.

Sin embargo otros internautas fueron más conciliadores y pidieron no juzgar a la ligera a Vivian.

Vivian De la Torre visito a Valeria Marquez a su tumba / Facebook: Barbivvv

¿Por qué Vivian de la Torre le pidió a Valeria que no se fuera del lugar en el que la asesinaron?

Vivian comentó en entrevista a Mafian TV que ella siempre ha sido muy detallista con sus amigas más cercanas y aclaró que en efecto le pidió a Valeria que no se fuera del salón de belleza porque ella le había mandado un presente.

Vivian explicó en entrevista cómo utilizó dos pedidos por aplicaciones para sorprender a Valeria con un detalle. El primero fue un peluche que solicitó desde Miniso a través de Uber; el segundo, una bebida de Starbucks que pidió con solo unos minutos de diferencia, calculando cuidadosamente los tiempos de entrega.

“Era mi mejor amiga, y es muy difícil, porque me tocó verlo, y todavía después me tocó que me echaran la culpa a mí, cuando lo único que hice fue darle amor y apoyarle en todo momento”.

Vivian de la Torre junto a Valeria Márquez en un live, donde la influencer admite estar ebria.

¿Quién mató a Valeria Márquez?

A más de un mes del brutal asesinato de Valeria Márquez, las autoridades aún no han identificado públicamente al responsable. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que existen al menos tres líneas de investigación activas, aunque no se han revelado detalles concretos sobre los posibles móviles del crimen.

De acuerdo con reportes iniciales, las cámaras del sistema C5 captaron a los presuntos atacantes huyendo del lugar en una motocicleta y un vehículo blanco, lo que generó esperanzas de un pronto avance en el caso. Sin embargo, hasta ahora no se ha compartido información adicional ni se han emitido órdenes de aprehensión.

