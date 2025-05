Valeria Márquez: Audio inédito revelaría las crueles palabras del exnovio a la influencer asesinada

La muerte de Valeria Márquez, influencer de 23 años, ha generado una ola de indignación y conmoción en México tras ser asesinada en plena transmisión en vivo el pasado 13 de mayo, desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, un crimen que no solo sacudió por su brutalidad, sino por el inquietante contexto en el que ocurrió.

¿Qué dice el audio filtrado de Valeria Márquez sobre su ex?

Una nueva grabación, presuntamente con la voz de Valeria Márquez, ha comenzado a circular en redes sociales, causando conmoción entre sus seguidores.

El audio, cuya fecha de grabación se desconoce, muestra a quien se identifica que sería la influencer narrando episodios de maltrato verbal y psicológico por parte de su expareja, quien la habría insultado.

La voz que se escucha en la grabación relata con crudeza cómo la Vakeria habría sido degradada emocionalmente, víctima de comentarios humillantes y actitudes violentas que, según ella, soportó durante mucho tiempo por amor.

Valeria Márquez hacen memorial tras su asesinato / IG: @fan_de_valeriamarquez1

“Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada”, se oye decir con voz entrecortada en el polémico audio.

La voz del audio que se atribuye a la creadora de contenido también expresó el dolor que le generó haber tolerado situaciones que, con el tiempo, solo la fueron lastimando más.

“Yo ahí como pende... creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura”, reconoce en el mismo audio.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de autoridades o familiares cercanos que verifique la autenticidad del audio atribuido a Valeria Márquez, donde presuntamente habla sobre el maltrato que habría sufrido por parte de su exnovio.

¿Quién es el ex de Valeria Márquez?

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha confirmado la identidad de la expareja de Valeria ni ha revelado si hay algún vínculo directo entre esta persona y el feminicidio. Sin embargo, usuarios en redes sociales han rescatado publicaciones previas de la influencer, donde señalaba sentir temor por lo que pudiera pasarle y responsabilizaba directamente a su entonces pareja.

“Fue mi actual pareja con la cual vivía. Por eso digo que es mi ‘ex’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, escribió Valeria en una historia de Instagram, la cual ha sido compartida por seguidores tras su trágica muerte.

Este mensaje tomó fuerza luego de que la joven contara que su expareja la había hecho correr de un bar, aumentando las sospechas sobre un historial de violencia prolongado.

Valeria Márquez fue asesinada a balazos el pasado 13 de mayo dentro de su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Desde entonces, las autoridades han realizado diligencias para esclarecer los hechos. Recientemente, elementos ministeriales ingresaron nuevamente a su estética para recabar nuevos indicios y analizar posibles evidencias clave.

Hasta ahora, no se ha confirmado el móvil del crimen ni se ha identificado a los responsables materiales o intelectuales del feminicidio.

