Lupillo Rivera le responde a Alfredo Adame por cruel comentario sobre su salud; pide que lo “comprendan”

Tal parece que la guerra entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame está muy lejos de terminar. Tras los polémicos comentarios que el actor hizo sobre su estado de salud, el cantante le responde hace petición al público, ¿qué dijo? ¡Se viene nuevo round!

Alfredo Adame / Redes sociales

Mira: Alfredo Adame ¡Casa nueva, vida nueva! Dice: “Dejé de ser padre de tres”

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre los problemas de salud de Lupillo Rivera?

Hace algunas semanas, Lupillo Rivera se sinceró sobre sus problemas de audición. A través de redes sociales, señaló que ya no escuchaba de un oído y el otro ya le era poco funcional, lo que causó mucha preocupación entre sus seguidores.

“Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma”, indicó.

Si bien la reacción de la mayoría fue solidarizarse con el hermano de Jenni Rivera, Alfredo Adame no solo se “alegró” por su situación, sino que también deseó que se enfermara aún más, pues considera que Lupillo se lo merece por ser una “mala persona”.

“¿Qué le puedo desear? Pues que ojalá pierda los dos… que ojalá se quede sordo y ciego. A la gente que te desea el mal, devuélvesela”, expresó de forma tajante en un encuentro con la prensa.

El comentario de Adame obtuvo reacciones divididas; algunas apoyando su postura, mientras que otros lo tachaban de “cruel” por “burlarse” de una situación tan delicada.

Lupillo Rivera / IG: @lupilloriveraofficial

Te recomendamos: La granja VIP: Filtran lista completa de los participantes que faltan por confirmar, ¡una exacadémica está incluida!

¿Cómo reaccionó Lupillo Rivera ante los malos deseos de Alfredo Adame?

En un reciente encuentro con la prensa, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre los malos deseos de Alfredo Adame. Ante esto, el cantante, de forma tranquila, le restó importancia al asunto y hasta pidió comprensión para el actor.

El también exparticipante de ‘La casa de los famosos’ resaltó que Adame es una persona “mayor” con muchos problemas, por lo que es mejor ignorarlo y esperar a que alguien “le dé unos tranquilizantes”.

Lupillo Rivera “¿Qué puedo decir? Yo digo que don José (papá de Alfredo Adame) se hubiera protegido esa noche y no hubiera dejado a Alfredo Adame aquí en el mundo. Pobrecito, ya hay que cuidarlo, ya darle sus tranquilizantes y todo ese rollo. Hay que respetar a la gente de la quinta edad”

Para dar por finalizado el asunto, sostuvo que Adame solo es relevante cuando habla sobre él, ya que “no lo contratan en los programas, por lo que hay que comprender su debilidad”.

¿Por qué Alfredo Adame y Lupillo Rivera están peleados?

La pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera se remonta a 2024. En aquel entonces, ambos participaron en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ versión Telemundo. Aunque al principio parecía que podrían llevarse bien, poco a poco se volvieron rivales.

Los dos protagonizaron muchas discusiones. Incluso, estuvieron cerca de llegar a lo físico. Por si esto fuera poco, el cantante le advirtió a Adame que le daría con todo cuando salieran de ‘La casa’.

Hace unos meses, se reencontraron en la versión All-stars del programa, donde también hubo muchos conflictos y hasta sus compañeros de reality tuvieron que intervenir para evitar una pelea física.

A partir de esto, ambos han estado enfrascados en una guerra de dimes y diretes. Adame acusa a Lupillo de ser un “misógino, mentiroso y vulgar”, mientras que este último sostiene que el actor solo busca conflictos para tener relevancia.

Mira: Alfredo Adame arremete vs. Ricardo Pérez ¡Hasta Susana Zabaleta sale embarrada! Quiere golpearlo