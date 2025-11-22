Viernes de traición en La granja VIP: ¿Quién es salvado y traicionado por Sergio Mori HOY, 21 de noviembre?

Los granjeros están a la expectativa de lo que pase este viernes de “traición” en La granja VIP, y es que la decisión de Sergio Mayer Mori podría poner de cabeza las cosas en el programa. Tras ganar el duelo de salvación entre nominados, el cantante tendrá la encomienda de salvar a un nominado y enviar a cualquier otro granjero a la placa, para así estar en riesgo de abandonar el reality. ¿Qué decidió?

¿Qué es el viernes de “traición” en La granja VIP?

Esta esperada dinámica es una de las más intensas de La granja VIP. Cada semana, los concursantes se enfrentan a este reto estratégico que tiene el poder de modificar la lista de nominados, dejando en segundo plano los votos del resto.

Tal como explicó Kristal Silva, conductora del programa, consiste en lo siguiente:

“El salvado del jueves tomará la decisión de intercambiar uno de los tres nominados (que no ganaron el juego) por uno de los granjeros que nunca estuvieron nominados.” Kristal Silva

Esto implica que Sergio Mayer Mori, al haber ganado el duelo de salvación entre nominados, tiene la posibilidad de retirar a uno de los nominados que se encuentran en la actual placa de La granja VIP y sustituirlo por otro concursante que hasta el momento no corría peligro.

Este movimiento estratégico provoca tensión e incertidumbre entre los participantes, ya que cualquiera podría convertirse en la nueva víctima de la traición.

¿Quiénes son los nominados de la sexta semana en La granja VIP?

La eliminación de Manola Díez de La granja VIP dejó un giro adicional en la competencia, ya que el “Legado” del influencer consistió en nombrar a Kim Shantal como la primera nominada de la sexta semana.

Posteriormente, se le sumó Alberto del Río “el Patrón”, quien, tras perder el duelo contra Kike Mayagoitia, se convirtió en el segundo participante en riesgo de eliminación.

El miércoles 19 de noviembre se agregaron más nombres a la lista. Durante las nominaciones, los granjeros eligieron a Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori para acompañar a Kim Shantal. Sin embargo, la sorpresa de la noche fue el “huevo dorado”, que otorgó a Lis Vega el poder de elegir a un cuarto nominado.

De esta forma, la placa de nominados para la sexta semana de La granja VIP quedó conformada por cuatro granjeros:

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia

La granja VIP: ¿A quién traicionó Sergio Mayer Mori y quién es el salvado?

La esperada gala de traición en La granja VIP se transmitirá este viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno. Además, los seguidores del programa pueden disfrutar del reality las 24 horas del día a través de Disney+, donde se muestran todos los detalles, reacciones y momentos inéditos detrás de cámaras.

Este capítulo promete generar una gran conversación en redes sociales, pues la decisión que tome Sergio Mayer Mori modificará la lista de nominados y pondrá en riesgo a un participante inesperado. ¿Qué decisión tomó el actor?