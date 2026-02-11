Diana Golden se topa con Adame y apoya a Carlos Trejo rumbo a Ring Royale 2026: ¡El incómodo reencuentro! VIDEO

Alfredo Adame se reencontró con su exesposa Diana Golden durante la presentación de Ring Royale 2026, en un evento donde coincidieron frente a los medios, tal como TVNotas. En ese momento, la actriz expresó su apoyo a Carlos Trejo, en medio del contexto que lo ha involucrado públicamente con el ganador de la primera temporada de La granja VIP 2025.

Reencuentro de Diana Golden y Alfredo Adame marca presentación de Ring Royale. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el reencuentro entre Alfredo Adame y Diana Golden, su ex?

Alfredo Adame y Diana Golden coincidieron durante la presentación de Ring Royale 2026, donde TVNotas estuvo presente y evento en el que el conductor se enfrentará a Carlos Trejo el próximo domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. El reencuentro ocurrió mientras la actriz ofrecía una entrevista a la prensa en el mismo recinto.

En ese momento, Golden fue cuestionada directamente sobre si respaldaba a Carlos Trejo en este enfrentamiento. Sin dudar, respondió ante las cámaras: “Por supuesto, mi amor”, dejando clara su postura en medio del contexto que rodea la pelea anunciada.

La escena se desarrolló mientras Adame se encontraba en el lugar como parte de la promoción del evento. Así, el cruce entre los exesposos volvió a colocarlos en el mismo espacio público, ahora bajo el marco de un combate que ha generado atención por el historial entre Adame y Trejo.

La promoción de Ring Royale 2026 reunió a Diana Golden y Alfredo Adame; ella declaró públicamente su apoyo a Carlos Trejo. / Foto: Laura Palmer/TVNotas

¿Qué dijo Diana Golden sobre Alfredo Adame?

En entrevista con TVNotas, Diana Golden también se refirió a Alfredo Adame al ser cuestionada sobre el momento en que coincidieron en el lugar. La actriz destacó que no fue ella quien lo buscó y relató cómo ocurrió el cruce entre ambos. Además, resaltó que aún existe un proceso leal entre ambos tras los diversos dichos contra ella.

“Yo no lo crucé, él se cruzó conmigo y salió corriendo, como suele hacer siempre. Yo no siento nada por ese payaso, ni siquiera odio ni nada, lo que quiero es que complete la demanda y, sino, le va otra y ahora sí penal. Todavía no ha terminado la primera demanda, lleva cuatro o cinco años, ya perdí la cuenta, tiene que presentar la demanda perdida la tiene que enseñar en todos los medios que me vituperó y habló mal, en todos, unos ya ni existe. Él ya pagó lo que tenía que pagar, que era muy poquito porque era una demanda civil, tengo cita próximamente para ver qué sigue”, dijo Golden.

La actriz también recordó un episodio ocurrido años atrás y añadió: “Yo creo que no va a llegar este cobarde, diciendo que Carlos es el cobarde, el cobarde es el cobarde de Adame, que no es capaz, la primera vez que lo vi salir corriendo cuando me encontró en el juzgado de la delegación Coyoacán con mi mamá cuando iba a firmar el divorcio. Salió corriendo literal, eso tenía apenas 26 años por ahí, no me lleva tantos años para lo jodido que se ve”.

¡Frente a frente! Diana Golden se topa con Adame y apoya a Carlos Trejo. / Foto: Laura Palmer/TVNotas

¿Cómo fue la relación de Diana Golden y Alfredo Adame?

Alfredo Adame y Diana Golden se conocieron en 1986 durante un vuelo, cuando él trabajaba como sobrecargo y ella viajaba con frecuencia por su carrera como actriz. De acuerdo con lo que la propia Golden ha relatado, tiempo después él le propuso matrimonio con el objetivo de facilitarle trámites migratorios y reducir retenciones fiscales, ya que ella es originaria de Colombia. La pareja se casó en 1987. Según la actriz, al inicio compartían la misma casa pero dormían en habitaciones separadas; más adelante intentaron consolidar una relación más cercana. El matrimonio terminó en 1988.

Tras el divorcio, la relación entre ambos continuó marcada por declaraciones públicas. A lo largo de los años han protagonizado intercambios en medios de comunicación, donde Golden ha señalado conductas que atribuye a su exesposo, mientras que Adame ha respondido con acusaciones en su contra.

Según información difundida por la periodista Ana María Alvarado, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió que Alfredo Adame es civilmente responsable por daño moral en contra de Diana Golden, al considerar que diversas expresiones públicas realizadas por él vulneraron el honor, la dignidad y la integridad de la actriz. La sentencia establece una medida de reparación y señala un precedente sobre los alcances de la libertad de expresión cuando se trata de figuras públicas.

