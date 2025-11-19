La granja VIP: Filtran posibles nominados de hoy, miércoles 19 de noviembre ¡Kim Shantal en riesgo!

Mucho ha sucedido en ‘La granja VIP’ desde la eliminación de Manola Díez. Nuevas alianzas han surgido y la tensión entre algunos granjeros está llegando a un punto crítico. Todo esto puede ser clave para la sexta ‘Asamblea’ del reality, en la que los participantes podrán nominar frente a frente y decir sus motivos por los que quieren que su compañero se vaya.

A pocas horas de que esto suceda, se han filtrado los nombres de los presuntos otros dos granjeros que podrían acompañar a Kim Shantal, quien ya fue nominada previamente en la placa.

Manola Díez lanza frases explosivas tras sentirse humillada en La granja VIP. / Redes sociales

¿Quiénes son los posibles nominados de la sexta semana en La granja VIP?

A través de redes sociales, los fans de La granja VIP han especulado sobre quiénes presuntamente podrían ir a la placa de nominación junto a Kim Shantal . Aunque muchos nombres han sonado, la mayoría concuerda en que ellos también estarían en riesgo de salir:

Sergio Mayer Mori

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Lis Vega

Cabe destacar que esto es solo mera especulación y los próximos nominados solo se darán a conocer hasta la ‘Asamblea’ de este 12 de noviembre. El evento comienza a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, aplicación en la que también se puede ver el famoso 24/7.

Recordemos que Fabiola Campomanes no puede ser nominada por ser capataz. Asimismo, el jueves 20 de noviembre se hará la prueba de salvación, en la que un nominado podrá salir de la placa e intercambiar a un nominado por un granjero para que este lo sustituya.

¿Por qué no hubo segundo nominado en La Granja VIP tras el duelo del martes 18 de noviembre?

Como cada martes, La granja VIP vivió el esperado Duelo, donde se enfrentaron el Patrón y Kike Mayagoitia. El perdedor debía salir con el temido paliacate amarillo como segundo nominado de la semana. Tras un duelo intenso, todo parecía indicar que Kike había ganado, incluso tocó la campana y Alberto del Río se colocó el paliacate en la muñeca. Sin embargo, la producción detectó irregularidades y la tensión se apoderó del foro.

Después de los cortes comerciales, la producción informó que no había un ganador claro debido a problemas en la última estación del reto. Ante esta situación, el presentador reunió a los granjeros y explicó que se revisaría el duelo cuadro por cuadro para determinar el resultado final. Por ahora, ninguno de los duelistas sería nominado hasta que se revele la decisión definitiva.

El Patrón se quitó el paliacate y recuperó la sonrisa, aunque la incertidumbre continuará hasta la gala de nominación del 19 de noviembre. La producción analizará el video para decidir quién será el segundo nominado de la semana 6.

Kike Mayagoitia en La granja VIP 2025

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, solo hay que seguir tres sencillos pasos:



Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Seleccionar a tu granjero o granjeros favoritos para distribuir los 10 votos que se tienen disponibles al día. Escoger la opción “votar” y ¡listo!



Votaciones La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los eliminados de La granja VIP y quiénes siguen en competencia tras las eliminaciones?

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Lolita Cortés pidió retirarse del proyecto

Manola Díez

En tanto que los que aún quedan en competencia son:



Alfredo Adame Kim Shantal La Bea Fabiola Campomanes César Doroteo ‘Teo’ Lis Vega Alberto del Río ‘el Patrón’ Sergio Mayer Mori Kike Mayagoitia Eleazar Gómez

El quinto eliminado del show se dará a conocer el próximo 23 de noviembre, durante la gala de eliminación. Comenzará a las 8 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+.

