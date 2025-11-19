Sergio Mayer Mori y la Bea causan escándalo en La granja VIP: una pizza deja a todos sin comida

En La granja VIP, cualquier descuido puede costar muy caro, y así quedó demostrado tras la reciente sanción que recibió el equipo completo por una falta al reglamento protagonizada por Sergio Mayer Mori y la Bea. Lo que parecía un inocente gesto de compañerismo terminó afectando directamente la despensa de toda la semana, dejando a los granjeros con menos alimentos y un recorte de presupuesto.

De acuerdo con lo sucedido dentro del reality, ambos participantes fueron sorprendidos compartiendo comida durante una dinámica en la que esta acción estaba estrictamente prohibida.

La Bea / Redes sociales

¿Por qué castigaron a Sergio Mayer Mori y la Bea en La granja VIP?

Durante una dinámica, el equipo de Sergio Mayer Mori resultó ganador en La granja VIPy recibió como premio una pizza. Las reglas eran claras: el alimento no podía compartirse con otros participantes que no pertenecieran al equipo. Sin embargo, Sergio decidió ofrecerle un pedazo a la Bea, quien aceptó confiada en que no sería vista por la producción.

Las cámaras captaron el momento, lo que derivó en una amonestación directa para ambos. Esta falta al reglamento no solo afectó a quienes la cometieron, sino a todo el grupo, ya que la decisión violó las normas previamente explicadas por la producción del reality.

La situación se informó a los granjeros, quienes fueron notificados de que la sanción impactaría directamente en su abastecimiento semanal, generando molestia y preocupación entre los participantes.

Sergio Mayer Mori le dio pizza a la Bea / Captura de pantalla

¿Cómo afectará la sanción de Sergio Mayer Mori y la Bea a los granjeros de La granja VIP?

La producción anunció que, debido a la falta, los participantes de La granja VIP tendrán un recorte del 5% en alimentos y un presupuesto reducido para la semana. El impacto será inmediato en las actividades diarias, las comidas y la organización interna de La granja.

Este ajuste implica que deberán administrar con mayor cuidado sus ingredientes, hacer rendir los recursos y reorganizar las tareas para asegurar que alcance lo suficiente para todos. Este tipo de sanciones suele generar tensión dentro de los equipos, pues obliga a los participantes a asumir colectivamente las consecuencias de las decisiones individuales.

Además, este incidente se suma a otros llamados de atención que Sergio Mayer Mori ha recibido anteriormente dentro del reality, lo que ha generado reacciones entre sus compañeros y seguidores del programa, quienes estarán atentos a cómo se desarrollan las siguientes dinámicas.

¿Quién fue el nominado del día de HOY en La granja VIP?

La gala de este martes en La granja VIP avanzó con tensión e incertidumbre, ya que Fabiola Campomanes recibió la responsabilidad de elegir al granjero que se enfrentaría al peón designado por el voto del público. Esta decisión marcaría el rumbo de la semana, pues el perdedor del duelo se sumaría a la placa de nominados. Aunque la producción no reveló de inmediato cuál sería la dinámica de la competencia, los habitantes sabían que el resultado tendría repercusiones directas en las estrategias internas.

El público había elegido previamente a Kike Mayagoitia como el peón que debía ir al duelo. Frente a esto, Fabiola Campomanes decidió enviar a “el Patrón” como representante de los granjeros. Ambos se presentaron en la arena para un desafío dividido en varias etapas: serruchar una viga, colocar pelotas y finalmente ordenar cubetas de colores, una prueba que exigía rapidez, precisión y concentración.

Durante el desarrollo del duelo, Kike tomó ventaja y completó las tres fases con mayor rapidez, mientras que “el Patrón” se atrasó notablemente. Sin embargo, en el cierre de la prueba surgió un detalle que generó confusión, pues el conductor de Venga la Alegría pareció interpretar de forma incorrecta las instrucciones dadas por Kristal Silva. Debido a esto, la producción anunció que revisará el material grabado para determinar si hubo un error que pudiera modificar el resultado final. Será hasta mañana cuando se revele quién se sumará oficialmente a la placa de nominados, decisión que podría cambiar por completo el panorama del reality.

