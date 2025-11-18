¿Fraude en ‘La granja VIP’? Sergio Mayer Mori asegura que será el próximo eliminado del reality

Sin duda alguna, ‘La granja VIP’ ha dado mucho de qué hablar, principalmente en los últimos días. Y es que los rumores de que el reality es un supuesto fraude y que todo supuestamente “ya está cantado” no han hecho más que crecer. Tras lo que muchos consideran como “la eliminación injusta” de Manola Díez, Sergio Mayer Mori refuerza las especulaciones al asegurar que posiblemente será el sexto expulsado de la competencia, ¿realmente ya está todo organizado?

Sergio Mayer Mori / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Quién se convirtió en capataz hoy, 17 de noviembre en La granja VIP? ¡Manola Díez deja su legado!

¿Por qué se dice que supuestamente hay fraude en ‘La granja VIP’?

Si bien hace varias semanas circuló una lista con el supuesto orden de eliminados de ‘La granja VIP’, realmente los rumores de un presunto “fraude” se fortalecieron después de la eliminación de Manola Díez.

Y es que muchos usuarios comenzaron a compartir imágenes que evidenciarían que, presuntamente, el fandom de César Doroteo ‘Teo’ habría usado “bots” durante las últimas nominaciones del reality. Los que defienden esta idea argumentan que, en las encuestas hechas en redes sociales, el influencer no tenía mucho apoyo, por lo que su salvación “no tiene lógica”.

Por si esto fuera poco, algunos fans han asegurado que supuestamente le pasarían “información del exterior” a Sergio Mayer Mori. En su momento, se viralizó una serie de imágenes en las que, según usuarios, se vería cómo le pasan un papelito a través de una chamarra.

También está el hecho de que la Bea y Fabiola Campomanes fueran las más votadas para competir por el puesto de ‘Capataz’. Diversos usuarios sostienen que esto no puede ser posible y creen que es una prueba más del presunto “engaño”.

Todo esto ha hecho que muchos se sientan “decepcionados” y hasta dijeran que dejarán de ver el reality. En tanto que, si bien la producción no se ha pronunciado de forma directa, sus conductores resaltan que todo es “transparante” y que la decisión “siempre será del público”.

Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿Sergio Mayer Mori confirma fraude en ‘La granja VIP’?

Algo que llamó mucho la atención de los seguidores fue que Sergio Mayer Mori asegurara que sería el próximo eliminado de ‘La granja VIP’. Durante una conversación sincera con Kim Shantal y la Bea, comenzó a decir que se iría el próximo domingo.

“Este domingo me largo yo. Me voy a salir el domingo porque sí. Tú estás en legado, mañana van a competir a un granjero contra un peón. Fabiola no sabe quién será el peón y solo va a poder escoger un granjero. Si yo no gano la de mañana o la del miércoles (me salgo)” Sergio Mayer Mori

Si bien después mencionó que ya se quería salir porque deseaba ver a su pequeña hija, quien dentro de poco cumplirá años, muchos consideran que la producción presuntamente ya lo tendría todo planeado y supuestamente le habría “avisado” sobre su eliminación.

Algunos también han planteado la posibilidad de que el joven abandone voluntariamente el reality. Él no sería el primero en hacerlo. Recordemos que, la semana antepasada, Lolita Cortés también decidió salirse del show. En el caso de la llamada ‘Jueza de hierro’, se debió a sus problemas emocionales.

Todo lo anterior son meras especulaciones de redes sociales. Al momento, ninguna fuente oficial ha confirmado dicha información. Por esta razón, queda en puntual calidad de rumor.

No te pierdas: ¿René Franco nuevo crítico de La granja VIP? “Eleazar Gómez y ‘el Patrón’ no tienen inteligencia emocional”

¿Quiénes han sido los eliminados de ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, seis famosos han salido de ‘La granja VIP’: cinco por decisión del público y uno por voluntad propia. Estos han sido los eliminados:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lolita Cortés (abandonó el show)

Jawy Méndez

Manola Díez

En tanto que estos diez siguen en competencia:

Alfredo Adame

Alberto del Río ‘el Patrón’

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Fabiola Campomanes

Kim Shantal

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Cabe destacar que Kim Shantal fue la primera nominada de la semana por el legado de Manola Díez. Este martes 18 de noviembre, se realizará el duelo de nominación, en el que un granjero y un peón se enfrentarán para definir al segundo granjero que sube a la placa. Este evento se realizará a las 9 pm y se transmitirá por el canal de Azteca Uno, así como por Disney+.

Mira: ¿Manola Díez no debió salir de ‘La granja VIP’? Fans denuncian fraude y piden la intervención del notario