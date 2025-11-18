¿Quién se convirtió en capataz hoy, 17 de noviembre en La granja VIP? ¡Manola Díez deja su legado!

En “La granja VIP” las reglas cambian. Este domingo se les informó a los participantes que el duelo para elegir al capataz de la semana dependería del público. Es decir, los fans votaron para decidir qué granjeros tendrían la oportunidad de competir por este codiciado beneficio que otorga inmunidad, mucha responsabilidad y también el dormir en la suite.

Cabe mencionar que no todos podían ser votados para el duelo del capataz. Nuevamente, los granjeros eligieron a Alfredo Adame, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Manola Díez como peones. Sin embargo, tras la eliminación de Manola, Teo, quien tenía más votos para ocupar ese puesto, tomó su lugar. Por esta razón, ninguno de ellos estuvo disponible para recibir votos y competir por el cargo de capataz.

Omahi se habría lesionado la espalda en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Quién fue eliminada en La granja VIP, este 16 de noviembre?

Este domingo se vivió una eliminación especialmente tensa. Alfredo Adame, Eleazar Gómez, Teo y Manola Díez estaban nominados, y la contienda fue tan reñida que “La granja VIP” rompió récord al acumular más de 68 millones de votos.

Sin embargo, Manola Diez se convirtió en la quinta eliminada, lo cual generó muchas críticas en en redes sociales. Y es que algunos fanáticos del show afirman que presuntamente hubo “fraude” y hasta han hecho peticiones para que el notario encargado de que las votaciones se lleven de manera transparente intervenga.

Muchos seguidores de Manola Díez aseguran que “La granja VIP” se volverá aburrida sin ella y que ahora a los que consideran “muebles” podrían colarse hasta la final. Aunque la actriz se convirtió en una de las participantes más polémicas por su carácter explosivo, gran parte del público valoraba su autenticidad y la consideraba una de las que más contenido generaba dentro del reality.

“Manola era la única que daba contenido”, “Fraude”, “va a estar súper aburrida la granja y ya ni la vamos a ver”, expresaron algunos internautas.

Manola Díez en La Granja VIP / Redes sociales

¿Quién ganó el duelo por el nuevo capataz hoy, 17 de noviembre?

Aunque en la encuesta de “Vaya Vaya” la Bea y Fabiola Campomanes lideran la lista como las favoritas para enfrentarse al duelo por el capataz, aún se desconoce cómo van los resultados de la votación oficial. Lo cierto es que muchos internautas se quejaron de que no puedan elegir a los peones para participar en el duelo.

Será hasta la gala de esta noche cuando se revele el reto que deberán enfrentar los granjeros, así como quiénes tendrán la oportunidad de participar en el duelo, siempre con el apoyo del público.

Esta noche se dará a conocer a quien dejo Manola Diez nominada o nominado en su legado.

Información en desarrollo..

