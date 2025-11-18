La granja VIP: Filtran al peón que pelearía en el duelo de nominación hoy, 18 de noviembre, ¿Quién es?

Como cada martes, este 18 de noviembre se realizará el duelo de nominación en ‘La granja VIP’. No obstante, y a diferencia de otras semanas, ahora el público podrá votar por el peón que competirá contra el granjero que será previamente seleccionado por el ‘Capataz’.

Recordemos que la ‘Capataz’ de esta semana en ‘La granja VIP’ es Fabiola Campomanes. En tanto que los peones son:

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

César Doroteo ‘Teo’

Kike Mayagoitia

Quien pierda el duelo, se convertirá en el segundo nominado de la semana y acompañará a Kim Shantal, quien ya fue previamente nominada por el legado de Manola Díez, en la placa.

¿A quién seleccionará Fabiola Campomanes para luchar en el duelo de nominación en ‘La granja VIP’?

Desde que se le anunció a Fabiola Campomanes que tendría que escoger a un granjero para luchar en el duelo de nominación, esta se ha mostrado muy indecisa sobre a quién seleccionar. Recordemos que, con excepción de Kim Shantal y los peones, tiene las siguientes opciones:

La Bea

Sergio Mayer Mori

Alberto del Río ‘el Patrón’

Lis Vega

Si bien Lis se ha dejado ver que es una decisión personal y que debe tomarla “con calma”, Fabiola no ha mostrado señales de tener un plan definido. En tanto que, en redes sociales, se ha especulado que podría poner al ‘Patrón’. Esto, bajo el argumento de que Campomanes se lleva mejor con Bea, Mori y Vega.

Fabiola Campomanes capataz / Redes sociales

¿Cómo van los votos para definir al peón que peleará en el duelo de salvación en ‘La granja VIP’?

Por otra parte, en redes sociales se han organizado encuestas que darían una idea de cómo irían las votaciones hasta ahora. Según lo que se dice en diversas plataformas, tal como la de ‘Vaya, vaya’, el peón que estará en el duelo de nominación de esta semana en ‘La granja VIP’ presuntamente sería César Doroteo ‘Teo’ o Kike Mayagoitia.

Y es que muchos usuarios siguen molestos por la salvación de ‘Teo’. Aseguran que el influencer tenía poco apoyo, pero que sus fans presuntmente habrían usado “bots” para “inflar” sus votaciones en las últimas nominaciones y “provocar” la salida de Manola Díez.

Por otra parte, los internautas también consideran que Kike Mayagoitia no habría dado mucho contenido en el reality. Además de que muchos lo han criticado por los constantes roces que ha tenido anteriormente con Eleazar Gómez, quien inesperadamente se ha convertido en uno de los favoritos, a pesar de su complicado pasado.

Si las predicciones en redes sociales son correctas, el granjero que podría ser presuntamente escogido por Fabiola Campomanes se enfrentaría a Teo o Kike. Cabe destacar que esto es solo una especulación y solo se sabrá de forma oficial quiénes competirán hasta la gala de esta noche.

Votaciones de La granja VIP / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver el duelo de nominación de ‘La granja VIP’?

Este martes 18 de noviembre se llevará a cabo el sexto duelo de nominación en ‘La granja VIP’, en el que un granjero y un peón se enfrentarán para definir quién es el segundo nominado de la semana. La batalla comenzará a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por la plataforma de Disney+, en la que también se puede ver el famoso 24/7.

Recordemos que los eliminados hasta el momento son:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lolita Cortés (se salió voluntariamente)

Jawy Méndez

Manola Díez

