¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 18 de noviembre? ¡Así estuvo el duelo!

El día de ayer Manola Díez dejo a Kim Shantal como la primera nominada de esta semana en “La granja VIP”. Mientras que Fabiola Campomanes venció a la Bea en el duelo por el capataz de la semana, la actriz se convirtió en la capataz de esta semana y se le pidió que eligiera para este martes el granjero que subiría al duelo.

Como cada martes, el capataz debía elegir a un granjero para subir al duelo por la nominación. Sin embargo, esta vez se le anunció que solo escogería al granjero, no al peón, ya que ese sería decidido por el público. Con este cambio, los participantes entendieron que las reglas siguen modificándose y que ahora la audiencia también podrá votar por el peón que debe enfrentarse en el duelo.

Con casi un millón de seguidores en Facebook, Fabiola Campomanes usó su alcance para difundir el caso.

¿Quiénes son peones en la sexta semana de La granja VIP?

El pasado domingo, los granjeros volvieron a elegir a Eleazar Gómez y a Alfredo Adame como peones en “La granja VIP”. Ambos habían sido seleccionados la semana anterior y, con esta nueva decisión, sumarían su tercera ocasión en esa posición.

Muchos usuarios en redes mostraron su molestia porque los habitantes tienden a elegir siempre a los mismos como peones, mientras que otros casi nunca son considerados en este puesto.

Manola también fue elegida para ser peón, pero quedo eliminada el pasado domingo 16 de noviembre, por ello finalmente los peones quedaron de esta manera:



Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

César Doroteo “Teo”

¿Quién es la primer nominada de La granja VIP en la sexta semana?

Manola Díez, tras convertirse en la eliminada de la semana en “La granja VIP”, dejó su legado dentro del juego al asignar una nominación directa. La actriz decidió que Kim Shantal quedara marcada en la placa como la primera nominada, decisión que no tomó por sorpresa a sus compañeros tras el fuerte pleito que protagonizó Kim con Manola.

Con esta elección, Kim inició la semana ya en riesgo, a la espera de los movimientos del capataz, la asamblea y el juego de salvación y la traición que podrían cambiar por completo el rumbo de la competencia.

Kim Shantal rompe las reglasen La granja VIP. / Redes sociales

¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP en la sexta semana?

Hoy en la gala de este martes en “La granja VIP”, Fabiola Campomanes tendrá que elegir a uno de los granjeros, quien se enfrentaría al peón elegido por mayoría de votos del público. Hasta el momento se desconoce cuál será la dinámica que la producción pondrá este martes del duelo, pero lo que se sabe es que quien pierda se sumará a la placa.

Recuerda que mañana es miércoles de asamblea, donde se elegirán dos nominados más, o incluso hasta tres. Sin embargo, esta placa de nominados tampoco es definitiva. El jueves, uno de ellos podrá ganar el juego de salvación, quedar fuera de la placa y, además, salvar a otro compañero. Luego, en el viernes de traición, deberá colocar a un habitante en el lugar del nominado al que salvó.

Kike Mayagoitia fue elegido por el público como el peón que se enfrentará al granjero que Fabiola Campomanes tendrá que elegir esta noche.

Mientras que Fabiola Campomanes eligió a ‘el Patrón’ para enfrentarse a Kike Mayagoitia.

Los dos enfrentaron un complicado duelo de nominación. que incluyó el desafío de cerruchar la viga, colocar pelotas y luego organizar cubetas de colores. Finalmente Kike Mayagoitió terminó más rápido y fue ‘el Patrón’, quién se atrasó, pero al parecer el conductor de “Venga la alegría” se confundió con las instrucciones de Kristal Silva, por lo cual la producción anunció que analizará los videos y mañana se revelará quien será nominado.

Además se anunció que mañana en el miércoles de Asamblea se tendrá que nominar a un peón y a un granjero. Lo cual podría dar un giro en las estrategias de los habitantes.

¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 11 de noviembre? ¡El duelo estuvo intenso! / La granja VIP

¿Cómo votar por tu favorito en La granja VIP?: Pasos a seguir

Para apoyar a tu participante preferido en “La granja VIP”, la producción ofrece distintas vías oficiales de votación. Estos son los métodos disponibles y cómo aprovechar tus votos diariamente:

1. Desde la página oficial



Entra a lagranjavip.tv/vota o accede mediante tvazteca.com.

Ubica al concursante que deseas respaldar.

Dispones de 10 votos al día, que puedes distribuir entre varios granjeros o asignar todos a uno solo.

Al completar una encuesta breve dentro del sitio, se habilitan 10 votos extra.



2. A través de la app “TV Azteca En Vivo”



Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

Durante la transmisión por TV Azteca o Disney+, escanea el código QR que aparece en pantalla.

En la sección dedicada a La granja VIP, podrás emitir tus 10 votos diarios directamente desde la app.

