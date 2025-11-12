Lolita Cortés presuntamente sería reemplazada en La granja VIP ¿por expareja de Jawy Méndez? Esto aseguran

El pasado domingo 9 de noviembre, Lolita Cortés tomó la decisión de abandonar ‘La granja VIP’ tras cuatro semanas. Entre lágrimas y aparentemente en medio de una crisis ansiosa, la llamada ‘Juez de hierro’ hizo sus maletas y se fue. Además de los comentarios tantos positivos como negativos que ha evocado todo esto, muchos se han preguntado si otra celebridad entrará en su lugar. Esto es lo que se sabe.

Lolita Cortés / Redes sociales

¿Por qué Lolita Cortés decidió abandonar ‘La granja VIP’?

Desde días antes, Lolita Cortés, exjueza de La academia, ya había expresado su deseo de irse del reality. Incluso, tras su nominación, le pidió a sus fanáticos que ya no votaran por ella y mejor lo hicieran por Jawy Méndez. Si bien con el tiempo pareció calmarse y manifestó que quería quedarse, todo cambió durante la gala de expulsión.

En ese momento, y, justo antes de que revelaran al primer salvado, Lolita rompió en llanto y afirmó que ya no podía seguir. Pidió a la producción que la dejarán irse. Al preguntarle sus motivos, hizo énfasis en sus problemas de salud mental y resaltó que, pese a que sí le gustaba estar rodeada de animales, necesitaba irse por su bienestar emocional.

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible… yo pensé que lo iba a lograr. Me tengo que ir, necesito sanar” Lolita Cortés

Su decisión fue muy controversial en redes sociales. Si bien algunos se solidarizaron con ella, otros se burlaron y hasta recordaron las críticas tan brutales que solía hacerles los aspirantes de ‘La academia’, principalmente a Jolette, cuando era jueza.

Hasta el momento, Lolita no se ha pronunciado ante los señalamientos que ha recibido y solo se limitó a usar sus redes sociales para compartir el apoyo que le han brindado fans y algunos colegas del medio artístico.

Lolita Cortés se va de La granja VIP / Redes sociales

¿Lolita Cortés será reemplazada en ‘La granja VIP’?

No se sabe de manera oficial qué pasará ahora que Lolita Cortés abandonó ‘La granja VIP’. Sin embargo, en redes sociales ha comenzado a circular el rumor en redes sociales de que una celebridad presuntamente tomaría su lugar.

Hasta ahora, se manejan dos posibles nombres en TikTok:

Manelyk González

Niurka Marcos

En el caso de Mane, es exnovia de Jawy Méndez, quien fue eliminado del show recientemente. La joven también tiene experiencia en diversos realities, tanto de supervivencia como de formato 24/7.

Por otro lado, Niurka Marcos estuvo hace algunos meses en ‘La casa de los famosos All-stars’ y también se le ha visto en algunos shows famosos. Debido a que ambos son personajes polémicos, se cree que podrían ser un gran elemento para ‘La granja VIP’ y generar polémica.

Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se sabrá si realmente habrá un reemplazo para Lola en estos días. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Lolita Cortés será sancionada por abandonar ‘La granja VIP’?

Luego de que Lolita Cortés saliera de ‘La granja VIP’, tanto el conductor del reality como el programa ‘Ventaneando’ confirmaron que habría sanciones para ella.

Si bien no explicaron de qué índole, algunas versiones no oficiales apuntan a que presuntamente tendría que pagar 50 mil dólares, es decir, cerca de un millón de pesos por haber abandonado el juego. No obstante, nada se ha oficializado aún, por lo que queda en calidad de especulación.

