¿Lolita Cortés vetó a Jolette de La Granja VIP?: “Si ella entra, yo no entro”

¿Otra vez Jolette y Lolita Cortés? La bomba estalló en La granja VIP cuando la actriz y cantante Lola Cortés, soltó una confesión que dejó a todos con la boca abierta ¡La jueza no aceptaría entrar al reality si entraba Jolette! Sí, la misma joven que hace casi 20 años protagonizó con ella una de las peleas más icónicas de la televisión mexicana. Todo parece indicar que Cortés esta vez ¡no quiso repetir la historia! Te contamos todo lo que dijo.

Lola Cortés decepciona en redes al cantar “Tu falta de querer”, seguidores recuerdan a Jolette. / Instagram: @soylolacortes

¿Por qué Lolita Cortés pidió que Jolette no entrara a La granja VIP?

Durante una charla casual en La granja VIP, Lola Cortés dejó claro que su participación en el reality tenía una condición: Jolette no debía estar. La revelación ocurrió mientras conversaba con César Doroteo, Kim Shantal y Fabiola Campomanes. Fue César quien lanzó la pregunta incómoda sobre un posible reencuentro con Jolette, y Shantal no tardó en intervenir: “Porque tú le dijiste que no”. Doroteo remató: “Dijiste ‘Si ella entra, yo no entro’”. La respuesta de Lola fue breve pero contundente: “Sí”.

La escena provocó risas entre los presentes, pero causó debate en redes por el poder de negociación que tiene Cortés dentro del programa. ¡La vetó! Aunque la conversación terminó ahí, el tema explotó en redes sociales, donde los fans recordaron la intensa rivalidad entre ambas.

¿Cuál fue el origen del conflicto entre Lola Cortés y Jolette en La academia?

La enemistad entre Lola y Jolette se remonta a la cuarta generación de La Academia, donde ambas se enfrentaron en una guerra de opiniones, críticas y momentos televisivos que marcaron época. Lola, como jueza del reality musical, fue una de las más duras con Jolette, cuestionando constantemente su talento y pidiendo al público que dejara de apoyarla.

Jolette, por su parte, se convirtió en un fenómeno mediático. Su permanencia en el programa, a pesar de las críticas, generó una ola de apoyo y rechazo que dividió a la audiencia. Finalmente, la presión fue demasiada y Jolette decidió abandonar el reality, asegurando que las constantes críticas del jurado la orillaron a tomar esa decisión.

Desde entonces, el nombre de Jolette quedó ligado a la polémica y a una figura que desafió las reglas del espectáculo.

¿Qué fue de Jolette tras su polémica salida de La academia?

Tras su salida de La academia, Jolette se alejó de los reflectores por un tiempo. Su regreso ocurrió en el matutino Hoy, donde participó en un segmento de moda. Sin embargo, su presencia fue breve. En enero de 2024, realizó su última publicación en redes sociales y desde entonces no ha vuelto a aparecer públicamente.

Actualmente, Jolette vive en Guadalajara, Jalisco, y aunque no está activa en medios, su nombre sigue resonando cada vez que se habla de controversias televisivas. A sus 40 años, sigue siendo una figura que divide opiniones, especialmente cuando se revive su historia con Lola Cortés.