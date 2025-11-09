Fabiola Campomanes enciende las alarmas: sufre terrible accidente en La granja VIP, ¿qué le pasó?

La tensión se apoderó de La granja VIP cuando Fabiola Campomanes protagonizó uno de los momentos más angustiantes del reality. Todo ocurrió mientras desayunaban, cuando la actriz comenzó a toser desesperadamente y parecía estar ahogándose frente a las cámaras. Sus compañeros entraron en pánico y producción cambió las cámaras de inmediato. ¿Qué fue lo qué paso? ¡Te contamos los detalles!

Con casi un millón de seguidores en Facebook, Fabiola Campomanes usó su alcance para difundir el caso.

¿Qué le pasó a Fabiola Campomanes durante el accidente en La granja VIP?

El accidente ocurrió mientras los participantes esperaban el desayuno. Fabiola Campomanes comenzó a toser intensamente, sin poder hablar ni respirar bien. Manola Díez, quien estaba cerca, reaccionó de inmediato y le dio un consejo clave para evitar que se ahogara:

“Levanta los brazos, no hables, hacia arriba”. Manola Díez

Enseguida le dio a tomar agua y aunque según Mayo Clinic ante un ahogamiento no es lo mejor, resultó ser de mucha ayuda.

Sergio Mayer Mori, Jawy, Alfredo Adame y Enrique Mayagoitia también se levantaron de la mesa para ayudarla. La producción, al notar la gravedad del momento, decidió cortar las cámaras, lo que aumentó la incertidumbre entre los televidentes.

¿Cuál es el estado de salud actual de Fabiola Campomanes tras el incidente en La granja VIP?

Aunque no se ha explicado qué provocó el ahogo de Fabiola Campomanes, se especula que pudo haber sido un pedazo de comida o líquido mal ingerido.

Afortunadamente, la intervención rápida de sus compañeros evitó que el incidente pasara a mayores. Fabiola Campomanes se encuentra fuera de peligro y en perfecto estado de salud, aunque el susto fue monumental.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y preocupación. Muchos usuarios compartieron experiencias similares y agradecieron que Manola estuviera cerca:



“Manola reina paramédica”.

“Dios mío! Yo sufro de ahogos y nunca puedo tomar agua a solas por recomendaciones médicas”.

“Wooow, aplausos para Manola Spears. Además la serenidad con la que reacciona. Real, wow”.

“Es que cómo no amarla??? Podrá estar loquita y explotar como bomba, pero tiene gran corazón”.

“A mí me pasa, se me cierra la tráquea y lo que hay que hacer es tranquilizarse, entre más trato de inhalar desesperada más se cierra”.

“Lo bueno que estaba Manola, si no nadie se hubiera dado cuenta hasta que fuera la producción”.

¿Qué dijo Fabiola Campomanes después de su aparatoso accidente en La granja VIP?

Aunque la producción aún no ha dado una versión oficial de lo ocurrido, se espera que en la próxima gala se aborde el tema con más detalle. Por su parte, Fabiola Campomanes se mostró profundamente agradecida y conmovida por el apoyo que recibió en ese momento tan crítico. En una conversación posterior con Manola Díez, le expresó:

“Gracias, me diste agua. Me asusté”. Fabiola Campomanes

Manola a su estilo simplemente respondió: “No hombre, de qué, con gusto”. Afortunadamente, todo quedó en un susto que no pasó a mayores y Fabiola sigue mejor que nunca.

Así fue el accidente de Fabiola Campomanes que encendió las alarmas: