Hija de Lola Cortés aclara polémica con Alfredo Adame y Dalilah Polanco pide votos para ella en La granja VIP

La polémica dentro de La granja VIP se encendió y en esta ocasión, Lola Cortés se encuentra en el ojo del huracán luego de ser incluida en la placa de nominación de la semana. Ante el riesgo de salir del reality, diversas figuras del medio comenzaron a pronunciarse, y una de las muestras de apoyo que más llamó la atención fue la de la actriz Dalilah Polanco, exhabitante de La casa de los famosos México 2025.

Sin embargo, el apoyo no llegó únicamente desde colegas. Su hija también rompió el silencio para defenderla, brindando contexto sobre su comportamiento dentro de La granja y respondiendo a las críticas surgidas en redes. ¿Qué fue lo que dijeron? Aquí te contamos todo.

Lolita Cortés cuenta por qué aceptó participar en La granja VIP 2025. / Foto: IG/soylolacortes

¿Cuál es la relación entre Lola Cortés y Dalilah Polanco?

Luego de que una publicación en Facebook por parte de HRNoticias aseguró en La granja VIP que Lola Cortés mencionó que mantiene una amistad cercana con la actriz Dalilah Polanco, la cual generó comentarios divididos en redes sociales, algunos usuarios señalaron que esta declaración podría tener la intención de sumar apoyo externo, mientras que otros recordaron que ambas han coincidido laboralmente dentro del medio artístico en diferentes momentos de sus carreras.

Aunque lo anterior no ha sido confirmado, se sabe que Dalilah Polanco y Lola Cortés han trabajado en teatro musical como Mentiras sinfónico y Defendiendo a la mujer cavernícola. La reciente muestra pública de apoyo parece reforzar esa versión.

A través de una historia de Instagram, Dalilah compartió un mensaje solicitando votos para que Lola permanezca dentro de La granja VIP, acompañándolo con emojis, un enlace directo de votación y palabras de ánimo. Esta acción fue interpretada por parte del público como evidencia de una relación amistosa construida fuera de cámaras. En el mensaje puso:

“Chin... de amor para Lolita” Dalilah Polanco

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre la duración o profundidad de su vínculo. Sin embargo, su interacción digital y la forma en que se han referido una a la otra indican que mantienen un contacto cordial. La respuesta de los usuarios en redes ha sido diversa, abriendo debate sobre la influencia de amistades externas en la dinámica del reality.

Dalilah Polanco / Captura de pantalla

¿Cómo ha manejado Lola Cortés la ansiedad y el estrés en de La granja VIP, según su hija, Dariana Romo?

Según su hija, Dariana Romo, en entrevista exclusiva con TVNotas, comenta que Lolita Cortés ha tenido momentos prolongados, de hasta cinco o seis horas, dentro de La granja donde la presión, asesorías entre compañeros y discusiones elevaron los niveles de ansiedad. Aseguró que, aunque al principio Lola expresó desesperación, actualmente se siente más estable desarrollando actividades que la hacen sentir útil, como levantarse temprano y convivir con los animales.

“Durante 5 o 6 horas en una casa en el que todos se asesoraron, empezaron a haber muchos problemas, la ansiedad estaba a tope y por eso ella estaba así de ‘ya, sáquenla’.” Dariana Romo

La joven afirmó que la normalización de rutinas ha ayudado a su madre a gestionar mejor el ambiente del programa, aunque reconoció que la semana pasada no se encontraba emocionalmente al cien. Señaló que, a pesar de la tensión, Lola “ama ser peón”.

Frente a las críticas sobre supuesta actuación o exageración, su hija argumentó que quienes solo conocen “al personaje de La academia” pueden malinterpretar la personalidad real de la actriz.

Lola Cortés tiene miopía, astigmatismo e hipermetropía por cirugías previas. / Foto: La granja VIP

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Lola Cortés dentro de La granja VIP y qué opina su hija Dariana Romo?

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Alfredo Adame respondió de manera grosera a Lola Cortés en La granja VIP. Sobre esto, la hija de la actriz dijo que era predecible, recordando el historial mediático del actor. Destacó que Lola mantuvo una postura educada e incluso utilizó elementos musicales para comunicar su punto.

“Creo que le habló de una manera muy educada, porque no fue algo para lastimarlo… lo sacó de su centro al señor Alfredo Adame y era normal que iba a contestar de esa manera.” Dariana Romo

Respecto a los calificativos utilizados por Adame, entre ellos “ridícula”, “lamebotas” y “mentirosa”, afirmó que eran falsos y explicó que su madre no suele ser complaciente ni aduladora. Agregó que, según su percepción, la reacción del actor se debió a que salió de su centro, al grado de olvidar que Lola ya estaba nominada.

Alfredo Adame y Lola Cortés protagonizaron una fuerte pelea en La granja VIP / Captura de pantalla

También fue cuestionada sobre la reputación del actor en casos pasados, pero dijo no tener interés ni información sobre su vida personal, rehuyendo entrar en polémicas externas. Su hija defendió además la cercanía de Lola con otros participantes, subrayando que tiende a adoptar a quienes considera vulnerables. Mencionó a integrantes como Bea, Teo, Kim, Liz, ect. Destacando que, cuando alguien lastima a quienes protege, reacciona con firmeza.

“Mi mamá es como una mamá gallina… adoptó a Bea, a Teo, se lleva con Kim, se lleva con Liz, con Fabiola” Dariana Romo

Acerca de acusaciones de “doble cara”, la joven aseguró que Lola no habla mal a espaldas de sus compañeros, únicamente expresa frustración como cualquier persona fatigada emocionalmente. Sobre su amistad con Eleazar Gómez aclaró que Lola lo conoce desde niño y desconoce situaciones externas que han sido asociadas a él, pues no sigue noticias ni escándalos digitales.

“Pues es que lo conoce desde niño, o sea, ella no tiene ni idea, ella no sabe de todo lo que pasa en México, ella no se mete en chismes, ella no investiga, ella no está leyendo o viendo las noticias, no. Ella ve sus películas de terror, o sea, no hay como quedarse aquí y disfrutar. Entonces, ella no sabe todo lo que pasa con Eleazar.” Dariana Romo

