Pati Chapoy destroza a Alfredo Adame tras su pelea en La granja VIP ¡Dice que debería estar en un manicomio!

El día de ayer, Alfredo Adame y ‘el Patrón’ protagonizaron la pelea más intensa de “La granja VIP”. Durante el el conflicto sacó a relucir las acusaciones de maltrato que enfrentó el luchador en el pasado, causando mucha polémica tanto en el reality como en redes sociales. Lo más polémico del enfrentamiento ocurrió cuando Alfredo Adame revivió el pasado de Alberto del Río, ‘El Patrón’, al llamarlo “golpeador”. El comentario hizo referencia a un episodio ocurrido en mayo de 2020, cuando el exluchador fue arrestado en Texas acusado de presunto secuestro y agresión sexual en contra de su entonces pareja, Reyna Quintero.

Mira: Luego de la pelea en ‘Venga la alegría’, del ‘Patrón’, Alberto del Río, aclara si fue actuado: VIDEO

Alfredo Adame y Alberto del Río ‘el Patrón’ / Captura de pantalla

¿Por que se pelearon Alfredo Adame y ‘el Patrón’ en La granja VIP?

El enfrentamiento comenzó cuando a Manola Díez, “el Patrón” y Alfredo Adame en La granja VIP se les cayó una tina de agua. Primero, el exluchador le dijo a Adame que no culpara a Manola. El actor respondió con calma que no culpaba a nadie, solo explicó que Manola soltó la tina antes de que él pudiera colocar bien los dedos en la agarradera.

Todo iba bien hasta que “el Patrón”, frente a todos, subió el tono y le dijo a Adame: “Sé hombrecito, se te resbaló, no quieras culpar a Manola solo porque no tienes para cargar esto”.

Adame se defendió y el tono de la discusión se salió de control, empezaron los insultos y Adame sacó el pasado del exluchador y lo llamó “golpeador": “El cobarde eres tú le pegaste a una mujer de 1.60 y te llevaron a la corte cab...y te andabas quedando en el bote”.

El Patrón y Alfredo Adame casi llegan a los golpes en La granja VIP. / Captura de pantalla

¿Por qué arrestaron a ‘El Patrón’ del Río y qué pasó con su ex, Reyna Quintero?

Hace 5 años, en mayo de 2020, Alberto del Río fue arrestado en Texas por presunta violencia doméstica, agresión se...y secuestro agravado contra su entonces pareja, Reyna Quintero.

En 2021, su expareja retiró los cargos, señalando que se trató de un caso de violencia doméstica sin secuestro ni agresión s3x4i Las autoridades desestimaron el caso y el exluchador fue exonerado de todos los cargos.

Después de ser exonerado de los cargos, ‘el Patrón’ negó haber violentado a su expareja. Recientemente en “La granja VIP” afirmó que, supuestamente, todo había sido parte de una “extorsión”. Señaló que una mujer lo contactó y le preguntó el costo de su libertad. Debido a que había grabado la llamada, esta persona lo habría denunciado con las autoridades.

Aseguró que, en aquel entonces, se comprobó que las acusaciones eran falsas y que incluso el FBI lo apoyó para que se investigara el caso.

Checa:El Patrón se defiende de Alfredo Adame en La granja VIP y revela por qué lo denunciaron por violencia de género

El Patrón y Alfredo Adame casi llegan a los golpes en La granja VIP. / Captura de pantalla

Pati Chapoy despotrica contra Alfredo Adame en La granja VIP tras su pleito con ‘el Patrón’

Durante la emisión de “Ventaneando”, Pati Chapoy no dudó en reaccionar con dureza ante la actitud de Alfredo Adame: “Es la cuarta semana de “La granja VIP” y se me hacía bien raro que Alfredo Adame estuviera tan tranquilo”, comentó su compañero Pedro Sola, dando pie a la fuerte opinión de Chapoy.

“Sabes lo que sucede con ese hombre, es un fantoche, un mentiroso. En el caso de Adame, como papá, nunca aceptó la homosexualidad de su hijo, y eso es más delicado”, expresó la periodista.

Chapoy continuó con su crítica, asegurando que el comportamiento de Adame ha sobrepasado los límites. “Adame no tiene escrúpulos ni valores; quien debería estar recluido en un manicomio es él. Se le voló la cánica”, dijo tajante.

Incluso ironizó sobre el reality show al afirmar: “En vez de La granja VIP, debería llamarse el manicomio VIP”.

Mira: Alfredo Adame y Lola Cortés en La granja VIP protagonizan fuerte discusión: “Eres ridícula”