César Doroteo se defiende tras señalamientos de maltrato animal en La granja VIP: “Adentro había agresiones”

César Doroteo, finalista de La granja VIP 2025, volvió a la polémica luego de que se pronunció sobre las críticas y denuncias de presunto maltrato que internautas señalaron durante el reality show. Lejos de alimentar la polémica, el participante optó por restarle importancia a los señalamientos que circularon en redes sociales, una postura que no pasó desapercibida y que reavivó el debate sobre los límites y cuidados de los animales.

LA Bea, César Doroteo y ‘el Patrón’ fueron acusados de presunto maltrato animal. / Foto: Redes sociales

¿Por qué acusaron de maltrato animal a integrantes de La granja VIP 2025?

La controversia en La granja VIP escaló luego de circuló en redes sociales un video grabado dentro de las instalaciones del reality show, donde aparece Alberto ‘el Patrón’ de Río interactuando con un caballo. En las imágenes se observa al luchador levantar el brazo del animal con lo que aparenta ser la hebilla metálica de un cinturón o arnés; aunque la acción dura apenas unos segundos, la reacción inmediata del caballo fue suficiente para que usuarios interpretaran el momento como un acto de agresión y encendieran la discusión pública.

El clip se difundió rápidamente en distintas plataformas, acompañado de mensajes de repudio y señalamientos directos de presunto maltrato animal. Internautas que compartieron el video calificaron la acción como innecesaria y cuestionaron que este tipo de escenas ocurran dentro de un programa de entretenimiento, lo que provocó que el tema se colocara entre los más comentados del reality.

La molestia del público aumentó debido a un antecedente muy reciente dentro del mismo programa. Apenas un día del video del ‘Patrón’ con el caballo, La Bea y Teo fueron criticados tras difundirse imágenes en las que aparentemente patean a unos cerditos, lo que ya había generado indignación y fuertes cuestionamientos en redes sociales.

Alberto del Río fue criticado por el cuidado de los animales en La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo César Doroteo sobre el maltrato animal en La granja VIP?

Teo se pronunció sobre las acusaciones de maltrato animal en La granja VIP 2025 y cuestionó el enfoque con el que, asegura, se juzgó la situación desde fuera. En sus declaraciones, el participante señaló que mientras en redes sociales existía una fuerte preocupación por el trato a los animales, dentro de la casa también se vivían episodios de violencia, agresiones y acoso entre los propios habitantes, temas que, según dijo, no generaron la misma atención.

“Les preocupaba la violencia hacia los animales, pero no les preocupaba la violencia en la casa, eso es algo que yo siempre decía. Adentro de la casa hay agresiones, hay violencia, hay acoso... Somos de los 4 que más nos enfocamos en trabajar en La granja, en trabajarla bien y cuidar a los animales”, dijo en entrevista con Ventaneando.

En ese sentido, Teo defendió que él y otros compañeros fueron de los que más se enfocaron en trabajar correctamente en la granja y en cuidar a los animales. Aclaró que, aunque reconocieron que los cerdos no eran sus favoritos por ser inquietos y revoltosos, esto no significaba descuido. “Estaban bien consentidos por Kim Shantal”, afirmó, explicando que su comportamiento a veces generaba situaciones complicadas, como invadir los espacios de otros animales o meterse en la comida, lo que podía representar un riesgo dentro de la dinámica de la granja.

Finalmente, el participante describió la frustración que podía surgir al intentar mantener el orden en un entorno donde los animales convivían libremente. Relató momentos en los que los cerditos rompían cercas improvisadas y provocaban caos entre gallinas u otros animales, lo que aumentaba la tensión del día a día.

"(Los cerdos) no hacían caso, se metían a la comida, de repente es peligroso para los otros animales que se metan a los lugares de los otros animales. Imagínate la desesperación de ver que tus gallinas están revoloteando por todos lados porque se metió uno de los cerditos porque rompió la esa... Son bien pesados, gente”, reiteró Teo de Pepe y Teo.

La Bea funada de ‘La granja VIP’. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el anuncio de Alfredo Adame como ganador de La granja VIP 2025?

Alfredo Adame se convirtió en el ganador absoluto de la primera temporada de La granja VIP, el reality de TV Azteca que durante 10 semanas mantuvo a la audiencia atenta gracias a una convivencia marcada por conflictos, estrategias, polémicas y momentos que rápidamente se volvieron virales. Su triunfo cerró una edición intensa, en la que el actor fue uno de los participantes más comentados dentro y fuera del programa.

Durante la gran final, la producción anunció en pantalla un premio de 2 millones de pesos para el ganador, una cifra que fue presentada con entusiasmo y que, para muchos, representaba una especie de revancha pública para Adame tras su paso por el reality.

Sin embargo, el presentador y actor no acudió a Ventaneando, donde solamente estuvieron Kim Shantal, la Bea, ‘el Patron’ y César Doroteo, del Team Cacaraqueo. Quién tampoco estuvo presente fue Eleazar Gómez, que se convirtió en el segundo finalista del reality show.

