¿‘El Patrón’ queda eliminado antes de la final? Lo acusan de presuntamente tratar mal a los caballos, VIDEO

La polémica volvió a sacudir con fuerza a La granja VIP. En las últimas horas comenzó a circular un video que encendió las alarmas entre los seguidores del reality y que colocó nuevamente al programa en el ojo del huracán. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se observa a Alberto del Río, conocido como ‘el Patrón’, en una interacción con un caballo que muchos usuarios calificaron como violenta e injustificable.

La indignación no llegó sola. Este escándalo estalló apenas un día después de que otros participantes del mismo reality, Bea y Teo, fueran señalados por presuntamente patear a unos cerditos dentro de la competencia. La combinación de ambos episodios provocó una oleada de críticas contra la producción y un fuerte llamado del público para que haya sanciones ejemplares.

Alberto el Patrón

¿Qué muestra el video del Patrón golpeando a un caballo en La granja VIP?

El video que circula en distintas plataformas muestra a ‘el Patrón’ dentro de las instalaciones de La granja VIP, interactuando con un caballo. En un momento específico, el luchador levanta el brazo al animal con lo que aparenta ser la hebilla metálica de un cinturón o arnés. Aunque la acción dura apenas unos segundos, fue suficiente para detonar una reacción inmediata del caballo y la indignación del público.

Usuarios que compartieron el clip señalaron el acto como una agresión innecesaria, lo que llevó a que el video se viralizara acompañado de mensajes de repudio y acusaciones directas de maltrato animal.

¿Qué pasó con Bea y Teo en La granja VIP y por qué los acusan de patear cerditos?

El enojo del público se intensificó debido a un antecedente muy reciente. Un día antes de que se difundiera el video del ‘Patrón’ con el caballo, Bea y Teo fueron duramente criticados tras aparecer en imágenes donde aparentemente patean a unos cerditos dentro del programa.

Ese episodio ya había generado molestia entre los seguidores de La granja VIP, quienes cuestionaron la falta de sensibilidad y respeto hacia los animales. Para muchos, ese video debió ser una señal de alerta para la producción, lo que hace que el nuevo escándalo resulte aún más grave.

La Bea de 'La granja VIP'

¿Qué dice la producción de La granja VIP sobre el presunto maltrato animal?

Hasta el momento, la producción de La granja VIP no ha emitido una postura oficial clara sobre el video de ‘el Patrón’ golpeando al caballo ni sobre las acciones de Bea y Teo con los cerditos. Este silencio ha generado todavía más críticas, ya que muchos espectadores esperan una respuesta directa y transparente.

En redes sociales, los seguidores del programa insisten en que el tema debe abordarse en la próxima emisión y que no puede minimizarse.

Revelan cuándo se dará la última eliminación de La granja VIP previo a la gran final del reality show.

¿Cuándo es la gran final de La granja VIP y dónde verla en vivo?

La producción confirmó que la gran final de La granja VIP 2025 se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre, en una transmisión especial que promete sorpresas, emociones intensas y un cierre a la altura de la primera temporada.

El reality podrá verse a partir de las 8:00 de la noche por Azteca Uno, además de la cobertura continua en Disney+, plataforma que ofrece acceso al contenido del programa las 24 horas.

Esta noche, el destino de la competencia comienza a definirse. El primer finalista está a punto de revelarse y, con él, se reescribe el camino hacia el triunfo absoluto en “La granja VIP 2025"

