¿Pati Chapoy ya decidió al ganador de La granja VIP? Su favoritismo desata polémica a días de la final

A pocos días de la gran final de La granja VIP, el reality de TV Azteca se convirtió en tendencia por una declaración inesperada que encendió las redes sociales. No se trató de una pelea ni de una estrategia dentro del programa, sino de un comentario que reveló preferencias y desató un intenso debate entre los seguidores.

La polémica surgió cuando Pati Chapoy, figura clave en el mundo del espectáculo, dejó claro a quién quiere ver como ganador del reality. Aunque la decisión final depende del voto del público, su postura no pasó desapercibida y muchos se preguntan si podría influir en el desenlace. ¿Será que ya hay favorita antes de la gala final?

Revelan cuándo se dará la última eliminación de La granja VIP previo a la gran final del reality show. / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el ganador de La granja VIP y por qué sorprendió a todos?

El momento que detonó la polémica ocurrió cuando al conductor del programa fue cuestionado sobre quién considera que tiene más posibilidades de ganar La granja VIP. Fiel a su papel como conductor, el comediante evitó tomar partido y aseguró que no podía expresar preferencias ni influir en la audiencia.

Sin embargo, Pati Chapoy no tuvo el mismo reparo. De manera directa y sin rodeos, la periodista dejó claro que, para ella, la ganadora ideal del reality es la Bea, una de las participantes que desde las primeras semanas logró colocarse como favorita del público.

Este posicionamiento no solo avivó la conversación en redes, sino que también reforzó la percepción de que la participante tiene altas probabilidades de llevarse el premio mayor de 2 millones de pesos.

¿Por qué Pati Chapoy mostró su rechazo a César Doroteo en pleno programa?

El momento más incómodo llegó cuando Pedro Sola, mencionó a César Doroteo como posible ganador de La granja VIP. La reacción de Pati Chapoy fue inmediata y contundente, dejando ver un gesto de claro desagrado "¡No!”, dijo sin reparos.

Este gesto dejo claro que César Doroteo no es de su agrado como posible triunfador del reality y como era de esperarse en las redes sociales, los seguidores del programa se dividieron entre quienes respaldan la opinión de Chapoy y quienes consideran que su reacción fue excesiva. Algunos usuarios señalaron que este tipo de posturas podrían influir en la percepción del público, mientras otros defendieron su derecho a expresar una opinión personal.

Pati Chapoy no quiere a César Doroteo como ganador

¿Cuándo es la gran final de La granja VIP y dónde verla en vivo?

La producción confirmó que la gran final de La granja VIP 2025 se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre, en una transmisión especial que promete sorpresas, emociones intensas y un cierre a la altura de la primera temporada.

El reality podrá verse a partir de las 8:00 de la noche por Azteca Uno, además de la cobertura continua en Disney+, plataforma que ofrece acceso al contenido del programa las 24 horas.

Esta noche, el destino de la competencia comienza a definirse. El primer finalista está a punto de revelarse y, con él, se reescribe el camino hacia el triunfo absoluto en “La granja VIP 2025"

