Ricardo Peralta y César Doroteo, de ‘Pepe y Teo’, sufren aparatoso accidente ¡Su camioneta se incendió!: VIDEO

Ricardo Peralta, influencer y exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’, y su compañero, César Doroteo, encendieron las alarmas tras darse a conocer que habían sufrido un accidente durante su viaje a Mexicali. En redes sociales, comenzó a circular el video de su camioneta incendiándose, ¿qué pasó?

Accidente Pepe y Teo / Redes sociales

Así fue el accidente que sufrieron Ricardo Peralta y César Doroteo ‘Teo’ durante su viaje a Mexicali

A través de redes sociales, Ricardo Peralta compartió un video de su camioneta en llamas. Afortunadamente, el influencer, César Doroteo ‘Teo’ y el resto de sus compañeros lograron salir a tiempo, pero en evidente estado de shock al ver la situación.

En las imágenes se puede ver cómo el coche se incendía mientras los bomberos y el equipo de rescate tratan de controlar la situación. Si bien no dio muchos detalles sobre cómo se suscitaron los hechos, señaló que todo había sido muy “fuerte”.

“No me lo puedo creer, ya llegaron los bomberos. Hasta ahorita ya puedo como articular porque ya me siento segura, pero ¿qué fue? ¿qué pasó? Fue muy fuerte, amigas. Mi comadre y yo porque teníamos las bolsas, pero nuestra maleta de atrás, gone”, expresó Peralta.

Por su parte, el exparticipante de ‘La granja VIP’, mediante sus historias de Instagram, comentó que el vehículo en el que viajaban se prendió fuego, pero aclaró que se encontraban bien y que, por suerte, solo fue el susto.

Hasta ahora, no se ha brindado más información sobre lo ocurrido. Sin embargo, algunos internautas intuyen que todo pudo derivarse de una falla mecánica, pues ni en las imágenes ni en las declaraciones de los influencers dejan ver que hayan sido víctimas de un choque catastrófico.

¿Ricardo Peralta y César Doroteo ‘Teo’ cancelarán su show en Mexicali por el accidente?

Cabe destacar que Ricardo Peralta y César Doroteo ‘Teo’ iban de camino a Mexicali por un show que tenían programado. Tras el accidente, muchos dudaron sobre si el evento sería cancelado, principalmente después de que Teo dejara ver que podría ser una posibilidad.

No obstante, Ricardo ya confirmó que esto no será así. A través de sus historias de Instagram, reiteró que todos estaban bien y que ya habían llegado al hotel.

“Hermosas, estamos muy bien. Ya estamos en el hotel. Nos vemos a las 8:30 para el meet and greet y aquí a las 9 en el show de Mexicali. Todo está perfecto. Al ratito platicamos más. Estuvo muy shockante todo, pero gracias a todos por sus buenos deseos”, indicó.

Lo ocurrido no pasó desapercibido en redes sociales. Fans y colegas del dúo se dieron muy aliviados de que estuvieran bien y les desearon todo lo mejor tras el impactante suceso.

