José Ángel Bichir vivió de milagro, ¡lo salvaron unos cables! Su mamá dice: “Ya despertó. La columna no tiene daño”

El fin de semana pasado, José Ángel Bichir (38) fue hospitalizado tras caer del tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, CDMX. Patricia Pascual, mamá del actor, abrió su corazón y nos contó cómo ha vivido este proceso en el que su hijo tuvo fracturas de tobillo, clavícula, nariz, se quedó sin 2 dientes y por poco pierde la vida:

“Estoy con el corazón tranquilo porque no se me murió, no tiene la cara destrozada y su columna vertebral no sufrió daño, pero viene un proceso emocionalmente difícil para él. Ya ahorita estaba viendo lo de un trabajo, pero no lo va a poder hacer, imagínense el latigazo”, expresó.

Los doctores le han realizado varios estudios al actor y, afortunadamente, dentro de lo que cabe, todo ha salido bien:

“José Ángel va mejor y va a necesitar mucho apoyo para estar bien. Ellos (su papá y tíos) se angustian más y no pueden hablar con esta claridad, porque también son actores. Lo único que necesitará mi hijo es operación de nariz y su par de dientes. Su clavícula tiene una pequeña fractura, y el talón. Ustedes díganme si esto no es para ir a ver a la Virgen de rodillas, es un milagro” Mamá de José Ángel Bichir

José Ángel Bichir / Francisco Mancera y redes sociales

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¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir tras ser hospitalizado de emergencia?

Narró cómo viven este proceso como familia: “Estamos sufriendo un incidente muy complicado. Les agradezco. Sé que es su trabajo y lo respeto. No siempre son los mejores momentos ni los más adecuados para estar dando información, pero mi hijo es una persona que es actor”, indicó.

La exesposa de Odiseo confiesa que unos cables salvaron la vida de su hijo: “Es un milagro de Dios, porque desde donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que cayera en unos cables y amortiguaran el golpe. Si hubiera sido su cráneo y su columna, todo sería diferente, podría haber quedado muy lastimado. Pido que recemos para que estemos bien”, manifestó.

Asegura que su hijo ha caído en una crisis emocional por no tener trabajo: “Él tiene ya 2 años y medio de no trabajar, y eso, como actor, lo angustia mucho. Ha dicho: ‘¿Qué pasa?, ¿ya no voy a trabajar?’. Ha hecho castings y no se queda por el número de seguidores. No se fijan en la calidad de actor. Este es el comunicado que sí quiero dar, con todo el cariño y respeto que merecen, porque su trabajo vale”.

Referente a la depresión que tiene José Ángel, Patricia explica que esto ya es de preocuparse:

“Todos podemos sufrir depresión, y esto ya es una pandemia. En mis tiempos jamás oí que alguien se reportara para no ir a trabajar porque le dio una crisis de ansiedad, eso no se usaba. Lo peor que te pueden decir cuando tienen momentos de ansiedad, es: ‘Échale ganas, tienes todo para ser feliz’, aunque no tengas todo para hacerlo. Es preferible acudir con un especialista”. Mamá de José Ángel Bichir

Manda un mensaje a todos los que están preocupados por la evolución de su hijo: “Les pido empatía, que no le tomen fotos en el estado en el que está, como la foto donde está entrando a la ambulancia, eso es lo que no se vale, porque todos debemos tener la sensibilidad de no ver esas cosas de muchos actores. No estén aquí (en el hospital) para ver a qué hora va a salir, para tomarle fotos de en qué estado sale”.

Mamá de José Ángel Bichir / Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué dijo José Ángel Bichir tras su caída?

Pudo hablar con su hijo, luego de casi 24 horas. “El sábado (14 de marzo) despertó y estaba muy confundido. Dijo: ¿Qué me pasó’. Definitivamente no sabe. Entró a una confusión mental, pero está bien. Lo que nos dijo el doctor fue que es normal que esté así, pero se encuentra mucho mejor. Incluso ya está comiendo y tomando agua. Como mamá te preocupas, lo abrazas, somos como cualquier persona”.

Reafirma que su hijo no estaba consumiendo algún tipo de pastillas ni otras sustancias: “Para nada, todos entramos en confusiones. Algunos somos susceptibles y otros no. Yo, que me dedico a las terapias emocionales, tengo el colmo de la terapeuta, que no las puedes hacer con tus hijos, pero comprendo que estamos llenos de personas sin esperanza, con mucha desesperación. La gente vive angustiada. El no dormir influye e inflama el cerebro y entras en un ataque de cortisol que revientas”.

Finalmente, nos dijo que espera que José Ángel salga del nosocomio en algunos días, aunque tienen que esperar a ver su evolución. Por el momento, usa cabestrillo y una bota ortopédica: “Aún no sabemos si ya va a salir. No sé si será hasta que esté más consciente de lo sucedido”, concluyó.

Familia Bichir / Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué se dijo sobre la caída de José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir?

Se dijo que, supuestamente, el actor José Ángel Bichir se quiso quitar la vida y se lanzó al vacío desde su departamento. Tras el incidente, recibió la atención de paramédicos, quienes lo reportaron con fractura de cara y abdomen agudo, y fue trasladado a un hospital. Finalmente, decidieron llevarlo a un lugar más cercano a su domicilio.

Tras el incidente, recibió la atención de paramédicos, quienes lo reportaron con fractura de cara y abdomen agudo, y fue trasladado a un hospital. Finalmente, decidieron llevarlo a un lugar más cercano a su domicilio. Según el reporte de la policía, a las 12:14 de la tarde, un joven cayó de un edificio. Los paramédicos del ERUM arribaron al lugar y lo diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo. Fue trasladado a un hospital debido a las fuertes lesiones. Al departamento llegó una mujer llamada Patricia y comentó que era su mamá y señaló que tomaba medicamento controlado.

Al departamento llegó una mujer llamada Patricia y comentó que era su mamá y señaló que tomaba medicamento controlado. Los oficiales que acudieron al llamado de emergencia informaron de lo sucedido al Ministerio Público. Se realizaron investigaciones por lesiones culposas.

Se publicó que el actor tuvo que ser hospitalizado tras un intento de suicidio. Fue hallado en la parte baja de unos departamentos, inconsciente. Se habló a emergencias para que fuera atendido. Los primeros reportes apuntan a que presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, entre ellas, el rostro y el abdomen.

Los primeros reportes apuntan a que presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, entre ellas, el rostro y el abdomen. La noche del 13 de marzo, a las afueras del nosocomio, la mamá del actor declaró: “Mi hijo está bien, tiene una fractura en el talón, otra en la clavícula, en la nariz y perdió 2 dientes. Él tenía rato de no trabajar y eso lo tenía triste. Se va a sacar un comunicado donde se va a poner que la salud mental es como cualquier otra enfermedad”.

Odiseo Bichir / Francisco Mancera y redes sociales

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¿José Ángel Bichir se cayó por un brote psicótico?

Tras lo ocurrido con José Ángel Bichir, Trixia Valle considera que la situación podría estar relacionada con episodios o brotes psicóticos derivados de la depresión que el actor enfrenta.

“Por consumir algo o por un estado depresivo severo te puede dar un brote psicótico y hacer algo involuntario. Puede ser por tomar pastillas psicotrópicas o por una depresión no tratada”. Psicóloga Trixia Valle

La terapeuta asegura que es fácil detectar a una persona con depresión, de acuerdo con su comportamiento, ya que se ven afectadas algunas de sus actividades diarias e incluso hay un cambio en el carácter.

“Una persona con depresión muestra síntomas de desgano, mucho o poco apetito, y cambios de hábitos del sueño, duerme mucho o casi nada. Puede presentar irritabilidad, molestia, oposición a pedir ayuda, desesperanza por no saber qué le pasa o desesperación, como cuando no tienes trabajo, porque ya buscaste por aquí, por allá, y no te llega lo que quieres”. Psicóloga Trixia Valle

La depresión ocurre por la falta de algunas sustancias que el cuerpo debería producir de manera natural. Por eso, es necesario acudir a un especialista: “En una persona depresiva, el cuerpo se acostumbra a no producir serotonina, oxitocina. Cuando dejas de producir esto, tu cuerpo empieza tener la necesidad de tomar medicamentos, para generarlo”.

La también conferencista en bienestar y educación emocional dijo que se debe tener cuidado con el consumo de antidepresivos, ya que sus efectos secundarios son peligrosos.

Psicóloga Trixia Valle “Todas las drogas psicotrópicas alteran los estados de ánimo y se deben tomar bajo estricta vigilancia psiquiátrica. Te hacen pruebas de sangre, mapeo cerebral. Checan si tu cuerpo ya se está recuperando de esta sustancia. En estos medicamentos, en letras chiquitas, se advierte: ‘Consumo bajo vigilancia médica’, porque pueden provocar suicidio. Estos llegan a alterar la mente y pensamientos, a tal grado de que no sabes cómo puedes reaccionar”

Considera que podría estar latente la posibilidad de que el actor pueda atentar de nueva cuenta contra su vida, si no se atiende la depresión de fondo.

“Si hubo algo que hiciste sin querer hacerlo, sí se puede repetir esa situación, si no se ha tratado la causa de la depresión a fondo. La forma es acudir a terapia o medicación. Necesita pasar un tiempo para recuperar su mente, su cabalidad, coherencia, paciencia y volver a ser como siempre fue”. Psicóloga Trixia Valle

Trixia piensa que se podría sacar provecho a las lesiones que pudieran quedar tras un brote psicótico: “Todo depende de cómo canalice lo que le pasó. Puede tomarlo de manera positiva o negativa. Positiva, porque podría valorar y dar conferencias, escribir un libro, hacer un blog de salud mental con lo que le pasó, ya que tiene la atención de todos los medios. Incluso hasta podría conseguir chamba, fama. O caer en todo lo negativo y decir: ‘Soy una carga’, ‘pobre de mí’, y agarrar la culpa o el padecimiento como bandera. Cuando pasa algo así, estás a punto de irte”.

Finalmente, la terapeuta le manda un mensaje a José Ángel para que recupere su equilibrio mental y se convierta en una persona sin este tipo de episodios negativos: “Que este momento lo aproveche. Hay millones de jóvenes que están pasando por lo mismo que él. Que diga: ‘Quiero salir y seguir adelante’. Que tome terapia que realmente vaya a la raíz de sus problemas”, concluyó.

Psicóloga Trixia Valle / Francisco Mancera y redes sociales

¿Quién es José Ángel Bichir?

Es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Bruno y Demián Bichir. Miembro de una de las dinastías más importantes del cine y TV.

Debutó en las telenovelas con Aventuras en el tiempo, donde compartió créditos con Belinda. También apareció en: Sexo y otros secretos, Los simuladores, Tiempo final y El viaje de Luciano.

En cine ha trabajado en las películas: Matando cabos, Morirse en domingo, Tlatelolco, verano del 68, Sexo, pudor y lágrimas 2, José José: El príncipe de la canción, El césar y Vencer la culpa, por mencionar algunos.

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