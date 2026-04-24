Integrante de ‘Hoy’ revela estado de salud tras accidente en pleno programa: “Me quedé sin una mano” VIDEO

Momentos de pánico se vivieron en el programa matutino de TV abierta ‘Hoy’, luego de que uno de sus integrantes sufriera un accidente en plena transmisión en vivo.

Uno de sus compañeros pidió que un paramédico lo revisara, pero el afectado rechazó la ayuda. ¿Fue profesionalismo? ¿De quién se trata? Estos son todos los detalles.

Un integrante de ‘Hoy’ tuvo un accidente y reaccionó de esta manera. / Foto: Canva / Redes sociales.

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¿Quién fue el integrante de ‘Hoy’ que sufrió un accidente en plena transmisión?

Se trata de Jorge Losa, quien se encuentra participando en el programa ‘Hoy’ en la segunda temporada de ‘Hoy soy el chef’ al lado de Mayte Carranco, quien es su compañera de cocina.

Durante el debut del concurso, Jorge Losa se encontraba preparando un postre cuando accidentalmente se cortó el dedo.

Mariano Sandoval, jefe de la cocina de ‘Hoy soy el chef’ le pidió a Jorge salir porque se había cortado un dedo.

“Atención, Jorge tiene que salir porque se cortó un dedo, tienes que salir”. Mariano Sandoval.

Ante esto, Losa preguntó si no podía seguir preparando el postre con una sola mano, a lo que el cocinero le dijo:

“No puedes continuar, pide apoyo del paramédico, primera cortada del concurso”. Mariano Sandoval.

Jorge se retiró por poco tiempo y volvió a la cocina para terminar de ayudarle a preparar el postre a su compañera de concurso.

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¿Cuál es su estado de salud de Jorge Losa hoy 24 de abril?

Luego de este accidente, Jorge Losa reveló que se encuentra bien por la cortada que sufrió en el concurso de ‘Hoy soy el chef’ del programa ‘Hoy’ y que no presentó alguna complicación mayor como infección o algo parecido.

Dio a conocer cómo fue que se cortó el dedo. Detalló que no fue preparando algún alimento, sino en el momento en que lavó el cuchillo.

“Nos tocó cocinar como la primera pareja; estuvo muy bonito, pero también cardíaco, mucha adrenalina, los nervios estaban a flor de piel a la mera hora... No me corté cortando el alimento, sino que fue al limpiar el cuchillo; ya me quedé sin una mano”. Jorge Losa.

Jorge Losa bromeó con el momento de su cortada en el concurso de ‘Hoy soy chef’ del programa ‘Hoy’. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Jorge Losa?

Jorge Losa es un participante de reality shows que ha ganado popularidad entre el público debido a su buen aspecto físico.

Es originario de España y actualmente tiene 30 años de edad. Su proyecto más conocido y que lo llevó al reconocimiento que hoy tiene, principalmente en México, es en la primera temporada de La casa de los famosos México, donde resultó ganadora la influencer Wendy Guevara.

Tras su paso por el reality show, varios han sido los proyectos en donde ha estado involucrado, como:



Mi vida no es una telenovela.

Corazón de oro.

Perverso amor.

Uno de los romances más sonados de Jorge Losa fue con la actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka.

Ambos se conocieron en La casa de los famosos México y terminaron su relación en agosto de 2025 debido a planes de vida distintos.